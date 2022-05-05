Американські гаубиці М777 вже застосовують ЗСУ: вогонь ведуть активно-реактивними снарядами (фото)

Дальність стрільби зброї перевищує російські "Мста-С", тому насамперед вона призначена для "снайперського" знищення артилерії ворога.

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Українські артилеристи Збройних сил України вже застосовують у боях гаубиці М777А2, що їх передали партнери. Про це повідомляє телеграм-канал Deep State, який опублікував фото снарядів.

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"М549 уже на позиціях. На фото активно-реактивний БП (боєприпас) на 40 км", — написав автор.

[ + – ] На снардах написи "За Ірпінь", "За Бучу", "За Боярку"

М549 — це 43,5 кг снаряд, у якому маса бойової частини становить від 6,8 до 7,26 кг, залежно від типу. Як повідомляє Defense Express, дальність стрільби дозволяє отримати перевагу над російськими "Мста-С", які мають дальність 24,7 км.

[ + – ] "Мста-С" ЗС РФ

Тип снарядів, що потрапив на фото, призначений для контрбатарейної боротьби. Для ефективного вогню М777 має цифрову систему управління вогнем. За рахунок цього досягається "снайперська" точність.

[ + – ] Цифрова система управління М777

Загалом українська армія отримала понад 100 гаубиць М777 із США, Канади й Австралії.

Нагадаємо, 2 травня Пентагон опублікував кадри завантаження гаубиць М777 для ЗСУ. В Україну доставили вже абсолютну більшість знарядь.

27 квітня партію М777 відправила Австралія. В уряді наголосили, що вони й надалі підтримуватимуть Україну різними способами.