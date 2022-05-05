Американські гаубиці М777 вже застосовують ЗСУ: вогонь ведуть активно-реактивними снарядами (фото)
Дальність стрільби зброї перевищує російські "Мста-С", тому насамперед вона призначена для "снайперського" знищення артилерії ворога.
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Українські артилеристи Збройних сил України вже застосовують у боях гаубиці М777А2, що їх передали партнери. Про це повідомляє телеграм-канал Deep State, який опублікував фото снарядів.
"М549 уже на позиціях. На фото активно-реактивний БП (боєприпас) на 40 км", — написав автор.
М549 — це 43,5 кг снаряд, у якому маса бойової частини становить від 6,8 до 7,26 кг, залежно від типу. Як повідомляє Defense Express, дальність стрільби дозволяє отримати перевагу над російськими "Мста-С", які мають дальність 24,7 км.
Тип снарядів, що потрапив на фото, призначений для контрбатарейної боротьби. Для ефективного вогню М777 має цифрову систему управління вогнем. За рахунок цього досягається "снайперська" точність.
Загалом українська армія отримала понад 100 гаубиць М777 із США, Канади й Австралії.
Нагадаємо, 2 травня Пентагон опублікував кадри завантаження гаубиць М777 для ЗСУ. В Україну доставили вже абсолютну більшість знарядь.
27 квітня партію М777 відправила Австралія. В уряді наголосили, що вони й надалі підтримуватимуть Україну різними способами.