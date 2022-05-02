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Пентагон опублікував кадри завантаження гаубиць М777 для української армії (відео)

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м777 для всіх
М777 України

На борт транспортних літаків С-17 завантажили партію гаубиць. Усього США анонсувала постачання 100 одиниць M777.

Міністерство оборони Сполучених Штатів опублікувало відео завантаження гаубиць М777 на літак для передачі їх Україні. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Персонал корпусу морської піхоти та Військово-повітряні сили завантажують гаубиці М777 на борт транспортних літаків С-17 Glomebaster III. Завантаження проходило з резервної бази "March" у квітні 2022 року.

М777 — це легкі гаубиці калібром 155-мм. Вони мають скорострільність від 2 до 5 пострілів за хвилину. Залежно від типу снаряда здатні вести стрільбу на дистанції 24 км. В разі використання покращених снарядів М1156 Precision Guidance Kit дальність збільшиться до 30 км. Загалом США анонсували передачу 100 гаубиць до української армії. Один артдивізіон у ЗСУ складається з 12 установок.

Подкаст про передачу артилерії в Україну

Нагадаємо, 29 квітня до США відправили партію боєприпасів до гаубиць М777. Їх також передадуть у межах військової допомоги Україні.

27 квітня Австралія відправила в Україну партію гаубиць М777.