Пентагон опублікував кадри завантаження гаубиць М777 для української армії (відео)

На борт транспортних літаків С-17 завантажили партію гаубиць. Усього США анонсувала постачання 100 одиниць M777.

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Міністерство оборони Сполучених Штатів опублікувало відео завантаження гаубиць М777 на літак для передачі їх Україні. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

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Персонал корпусу морської піхоти та Військово-повітряні сили завантажують гаубиці М777 на борт транспортних літаків С-17 Glomebaster III. Завантаження проходило з резервної бази "March" у квітні 2022 року.

М777 — це легкі гаубиці калібром 155-мм. Вони мають скорострільність від 2 до 5 пострілів за хвилину. Залежно від типу снаряда здатні вести стрільбу на дистанції 24 км. В разі використання покращених снарядів М1156 Precision Guidance Kit дальність збільшиться до 30 км. Загалом США анонсували передачу 100 гаубиць до української армії. Один артдивізіон у ЗСУ складається з 12 установок.

[ + – ] Подкаст про передачу артилерії в Україну

Нагадаємо, 29 квітня до США відправили партію боєприпасів до гаубиць М777. Їх також передадуть у межах військової допомоги Україні.

27 квітня Австралія відправила в Україну партію гаубиць М777.