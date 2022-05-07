25 тыс. снарядов и радары. Что вошло в последний пакет помощи от Байдена

Президент США почти исчерпал бюджет, в рамках которого он мог передавать Украине излишки военного имущества.

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Президент США Джо Байден в пятницу, 6 мая, подписал очередной пакет военной помощи Украине объемом в 150 млн долларов, в который войдут артиллерийские снаряды, контрбатарейные радары и другое оборудование. Средства, которые американский лидер уполномочен выделить украинскому государству, на исходе. Об этом говорится в публикации агентства Reuters.

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После решения Байдена Украина получит 25 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, радарные системы артиллерийской наводки, оборудование для постановки помех, полевое оборудование и запчасти. Этот пакет поддержки будет направлен за счет оставшихся 250 млн долларов, которые президент США может выделить без одобрения Конгресса. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ Штаты направили Украине 3,4 млрд долларов военной помощи.

Байден призвал Конгресс как можно скорее одобрить его инициативу об утверждении финансирования для Украины в размере 33 млрд долларов, в которые включены более 20 млрд долларов военной помощи. В свою очередь лидеры Палаты представителей и Сената к этому моменту не уточнили, когда именно они собираются рассмотреть этот вопрос.

Как пишет издание Guardian, республиканец от Техаса и высокопоставленный член комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол не назвал точной даты принятия решения об утверждении нового пакета, указав, что это вопрос "ближайших недель".

Агентство Bloomberg сообщало, что из-за расхождения во мнениях между членами Конгресса проект закона о выделении 33 млрд долларов на нужды Украины так и не был подготовлен. По данным журналистов, американские законодатели не могут определиться, стоит ли объединять проект о помощи Украине с другими инициативами в одном законопроекте.

На прошлой неделе Байден направил запрос спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси с просьбой включить в проект на 33 млрд долларов для Украины инициативу о выделении 10 млрд долларов для восстановления после пандемии коронавируса. Против этой идеи выступили республиканцы.

Также мы писали о том, какую военную технику Украина получит от США после того, как американский лидер Джо Байден 9 мая подпишет законопроект о ленд-лизе в условиях полномасштабного вторжения РФ.

Что входило в предыдущие пакеты помощи США

13 марта государственный секретарь США Энтони Блинкен одобрил поставку, включающую в себя средства защиты от бронетехники, воздушно-десантных и других угроз, средства на которую в размере 200 млн долларов были выделены из бюджета министерства обороны США.

16 марта президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине пакета военной помощи объемом 800 млн долларов. В него вошли, в частности, 800 систем ПВО, 9 тысяч противотанковых комплексов, беспилотники 7 тысяч единиц стрелкового оружия и 20 миллионов единиц боеприпасов.

6 апреля глава американского государства подписал пакет помощи размером $100 млн, в который вошли ПТРК Javelin. На тот момент, по данным журналистов, общий объем военной поддержки Украины со стороны США с 24 февраля составил около 1,7 млрд долларов.

13 апреля США заявили, что передадут Украине помощь на 800 млн долларов. В нее вошли 200 БТР M113, 11 вертолетов Ми-8, 300 БПЛА Switchblade, 500 ракет для Javelin, 10 контрбатарейных РЛС AN/TPQ-36, 18 155-мм гаубиц M777.

21 апреля Байден объявил о еще одном пакете военной поддержки на 800 млн долларов — в частности, 72 гаубицы калибра 155 мм M777, 72 тягача для гаубиц, 144 тысячи 155-мм снарядов и более 120 тактических беспилотников Phoenix Ghost. 22 апреля заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня HIMARS и M270 MLRS.