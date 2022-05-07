25 тис. снарядів і радари. Що увійшло в останній пакет допомоги від Байдена

Президент США майже вичерпав бюджет, у межах якого він міг передавати Україні надлишки військового майна.

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Президент США Джо Байден у п'ятницю, 6 травня, підписав черговий пакет військової допомоги Україні обсягом 150 млн доларів, до якого увійдуть артилерійські снаряди, контрбатарейні радари й інше обладнання. Кошти, які американський лідер уповноважений виділити українській державі, закінчуються. Про це йдеться в публікації агентства Reuters.

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Після рішення Байдена Україна отримає 25 тисяч 155-мм артилерійських снарядів, радарні системи артилерійського наведення, обладнання для встановлення перешкод, польове обладнання та запчастини. Цей пакет підтримки буде направлений за рахунок 250 млн доларів, які президент США може виділити без схвалення Конгресу. Усього з початку повномасштабного вторгнення РФ Штати направили Україні 3,4 млрд доларів військової допомоги.

Байден закликав Конгрес якнайшвидше схвалити його ініціативу про затвердження фінансування для України в розмірі 33 млрд доларів, до яких включено понад 20 млрд доларів військової допомоги. У свою чергу лідери Палати представників та Сенату на цей момент не уточнили, коли саме вони збираються розглянути це питання.

Як пише видання Guardian, республіканець від Техасу та високопоставлений член комітету із закордонних справ Палати представників Майкл Маккол не назвав точну дату ухвалення рішення про затвердження нового пакету, вказавши, що це питання "найближчих тижнів".

Агентство Bloomberg повідомляло, що через розбіжності в думках між членами Конгресу проєкт закону про виділення 33 млрд доларів на потреби України так і не був підготовлений. За даними журналістів, американські законодавці не можуть визначитися, чи варто об'єднувати проєкт допомоги Україні з іншими ініціативами в одному законопроєкті.

Минулого тижня Байден направив запит спікерці Палати представників Ненсі Пелосі з проханням включити до проєкту на 33 млрд доларів для України ініціативу про виділення 10 млрд доларів для відновлення після пандемії коронавірусу. Проти цієї ідеї виступили республіканці.

Також ми писали про те, яку військову техніку Україна отримає від США після того, як американський лідер Джо Байден підпише 9 травня законопроєкт про ленд-ліз в умовах повномасштабного вторгнення РФ.

Що входило в попередні пакети допомоги США

13 березня державний секретар США Ентоні Блінкен схвалив постачання, що включало засоби захисту від бронетехніки, повітряно-десантних та інших загроз, кошти на яке в розмірі 200 млн доларів були виділені з бюджету міністерства оборони США.

16 березня президент США Джо Байден оголосив про надання Україні пакету військової допомоги обсягом 800 млн доларів. До нього увійшли зокрема 800 систем ППО, 9 тисяч протитанкових комплексів, безпілотники, 7 тисяч одиниць стрілецької зброї та 20 мільйонів одиниць боєприпасів.

6 квітня глава американської держави підписав пакет допомоги розміром $100 млн, до якого увійшли ПТРК Javelin. На той момент, за даними журналістів, загальний обсяг військової підтримки України з боку США з 24 лютого становив близько 1,7 млрд доларів.

13 квітня США заявили, що передадуть Україні допомогу на 800 млн доларів. До неї увійшли 200 БТР M113, 11 вертольотів Мі-8, 300 БПЛА Switchblade, 500 ракет для Javelin, 10 контрбатарейних РЛС AN/TPQ-36, 18 155-мм гаубиць M777.

21 квітня Байден оголосив про ще один пакет військової підтримки на 800 млн доларів — зокрема, 72 гаубиці калібру 155 мм M777, 72 тягачі для гаубиць, 144 тисячі 155-мм снарядів і понад 120 тактичних безпілотників Phoenix Ghost. 22 квітня заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати почали постачати Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS і M270 MLRS.