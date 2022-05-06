У США сперечаються про військову допомогу Україні: Київ може не отримати обіцяні $33 млрд вчасно

У Конгресі немає єдиної думки про те, чи об'єднувати великий проєкт допомоги Україні — лише військової техніки на 20 млрд доларів, у т.ч. артилерії — з іншими фінансовими ініціативами.

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Представники Конгресу США не поспішають розглядати запит президента Джозефа Байдена щодо надання додаткової військової та гуманітарної підтримки Україні. Терміновий запит президента на суму 33 млрд доларів поки що не схвалено. Через розбіжності на Капітолійському пагорбі Київ може залишитись без обіцяної допомоги. Про це повідомляє Bloomberg.

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Минулого тижня американський президент направив запит про надання Україні й іншим країнам, які постраждали від вторгнення російських військ, додаткової допомоги на суму 33 млрд доларів.

Проте через розбіжності в думках цього тижня конгресмени так і не склали потрібний проєкт закону. Американські законодавці не можуть вирішити, чи варто об'єднати проєкт допомоги Україні з іншими законодавчими ініціативами в одному загальному законопроєкті.

Запит адміністрації президента США про виділення великої допомоги — лише військового обладнання на 20 млрд доларів, у т.ч. артилерійських установок — підтримують і демократи, і республіканці. Проте представники республіканців виступають проти пропозиції демократів включити в загальний проєкт на 33 млрд окремий проект на 10 млрд як допомогу з відновлення після коронавірусної пандемії.

Минулого тижня Байден направив формальний запит спікерці Палати представників Ненсі Пелосі та попросив об'єднати ці два проєкти щодо виділення фінансової допомоги.

"Щоб уникнути непотрібних жертв у США та по всьому світу, я закликаю Конгрес включити таку необхідну рятувальну фінансову COVID-підтримку", — написав він.

Велике фінансування для України схвалять до кінця травня

Незважаючи на розбіжності, які виникли в представників двох партій, вашингтонський аналітик Том Блок вважає, що ні ті, ні інші не хочуть затягувати з фінансуванням для України.

На його думку, демократи залишать свої спроби поєднати два проєкти в одному пакеті фінансової допомоги.

"Хоча демократи говорять про загальний пакет допомоги і щодо COVID, і щодо України, я очікую, що протягом приблизно тижня вони змінять свою думку. Думаю, допомогу Україні буде схвалено до кінця травня, до Дня пам'яті, більшістю голосів", — пояснив Блок.

РанішемФокус повідомляв, що влада Франції пообіцяла збільшити допомогу Україні до $2 млрд. На конференції донорів у Варшаві президент Франції наполягав на тому, що Україні потрібна відчутна підтримка для відновлення інфраструктури та забезпечення гуманітарних потреб.