В США спорят о военной помощи Украине: Киев может не получить обещанные $33 млрд вовремя

В Конгрессе нет единого мнения о том, объединять ли крупный проект помощи Украине — одной только военной техники на 20 млрд долларов, в т.ч. артиллерии, — с другими финансовыми инициативами.

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Представители Конгресса США не спешат рассматривать запрос президента Джозефа Байдена о выделении дополнительной военной и гуманитарной поддержки Украине. Срочный запрос президента на сумму 33 млрд долларов пока еще не одобрен. Из-за разногласий на Капитолийском холме Киев может остаться без обещанной помощи. Об этом сообщает Bloomberg.

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На прошлой неделе американский президент направил запрос о предоставлении Украине и другим странам, пострадавшим от вторжения российских войск, дополнительной помощи на сумму 33 млрд долларов.

Однако из-за расхождений во мнениях на этой неделе конгрессмены так и не составили нужный проект закона. Американские законодатели не могут решить, стоит ли объединить проект о помощи Украине с другими законодательными инициативами в одном общем законопроекте.

Запрос администрации президента США о выделении крупной помощи — одного только военного оборудования на 20 млрд долларов, в т.ч. артиллерийских установок, — поддерживают и демократы, и республиканцы. Однако представители республиканцев выступают против предложения демократов включить в общий проект на 33 млрд отдельный проект на 10 млрд в качестве помощи по восстановлению после коронавирусной пандемии.

На минувшей неделе Байден направил формальный запрос спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и попросил объединить эти два проекта по выделению финансовой помощи.

"Дабы избежать ненужных жертв в США и по всему миру, я призываю Конгресс включить столь необходимую спасительную финансовую COVID-поддержку", — написал он.

Крупное финансирование для Украины одобрят к концу мая

Несмотря на разногласия, возникшие у представителей двух партий, вашингтонский аналитик Том Блок считает, что и ни те, ни другие не хотят затягивать с финансированием для Украины.

По его мнению, демократы оставят свои попытки объединить два проекта в одном пакете финансовой помощи.

"Хотя демократы говорят об общем пакете помощи и по COVID, и по Украине, я ожидаю, что в течение примерно недели они изменят свое мнение. Думаю помощь Украине будет одобрена к концу мая, ко Дню памяти, большинством голосов", — объяснил Блок.

Ранее Фокус сообщал, что власти Франции пообещали увеличить помощь Украине до $2 млрд. На конференции доноров в Варшаве президент Франции настаивал, что Украине нужна ощутимая поддержка для восстановления инфраструктуры и обеспечении гуманитарных потребностей.