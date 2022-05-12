Питання кількох місяців: Україна може налагодити виробництво боєприпасів із партнерами

За словами голови "УкрІннМаш" Віталія Немилостивого, для вирішення питання потрібно прискорити співпрацю з країнами Європи, які вже висловили готовність брати участь у проєкті.

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Україна спільно з партнерами може організувати виробництво артилерійських снарядів у стислий термін. Про це заявив глава всеукраїнського об'єднання організації роботодавців "Федерації роботодавців машинобудівної галузі" та керівник корпорації "УкрІннМаш" Віталій Немилостивий в інтерв'ю Defense Express.

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За словами Немилостивого, спільно із східноєвропейськими країнами українська промисловість може організувати виробництво артилерійських боєприпасів калібром від 100 до 152 мм. Низка країн уже висловила готовність співпрацювати з Україною в цьому питанні.

Для просування цього питання необхідно прискорити комунікацію і співпрацю з партнерами. Зараз усі керівники підприємств і конструктори діють за законами мирного часу, що, за словами Віталія Немилостивого, значно ускладнює комунікацію.

Зазначимо, в ЗСУ існує певна нестача боєприпасів для низки артилерійських озброєнь, про що зокрема заявляв директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Недостатньо снарядів і для реактивної артилерії під "Гради", "Смерчі" й "Урагани".

Нагадаємо, в останній пакет допомоги США входить постачання 25 тисяч снарядів для артилерії та радари. Американські гаубиці М777 вже в Україні. Використовуються активно-реактивні снаряди.