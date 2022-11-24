9 місяців великої війни: у Генштабі ЗСУ розповіли, скільки військ та техніки втратила РФ
З початку повномасштабного вторгнення ліквідовано вже понад 85 тисяч бійців ЗС РФ, тисячі танків, броньовиків та артилерійських систем. Втрати РФ вже давно перевищили Афганістан та Чеченські війни.
24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. У Генштабі ЗСУ розповіли, скільки військ та техніки втратили окупанти.
9 місяців тому ЗС РФ увійшли на територію України, атакувавши з трьох напрямків — північ, південь та схід. З того моменту Сили оборони України відкинули ворога з-під Києва, Сум та Чернігова, потім провели контрнаступ у Харківській області та 11 листопада звільнили Херсон.
Україна спромоглася відвоювати більшу частину, 52,5% захопленої території з 24 лютого, повідомляє аналітик Defmon.
ЗС РФ за 9 місяців вторгнення втратили:
- ліквідованого особового складу — 85 720
- танків — 2898
- бойових броньованих машин — 5837
- артилерійських систем — 1889
- РСЗВ — 395
- засоби ППО — 209
- літаків — 278
- вертольотів — 261
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1547
- крилаті ракети — 531
- кораблі/катери — 16
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4400
- спецтехніки — 161
Минулої доби найбільше втрат ворог зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках. Втрати РФ перевищили Афганістан та Чеченські війни.
Нагадаємо, за даними української розвідки, ЗС РФ споруджують нові лінії оборони на півночі Кримського півострова.
Раніше повідомлялося, що ЗС РФ почали використовувати боєприпаси 2022 випуску. Це може говорити про погану логістику в окупантів або виснаження запасів.