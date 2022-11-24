9 місяців великої війни: у Генштабі ЗСУ розповіли, скільки військ та техніки втратила РФ

З початку повномасштабного вторгнення ліквідовано вже понад 85 тисяч бійців ЗС РФ, тисячі танків, броньовиків та артилерійських систем. Втрати РФ вже давно перевищили Афганістан та Чеченські війни.

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24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. У Генштабі ЗСУ розповіли, скільки військ та техніки втратили окупанти.

9 місяців тому ЗС РФ увійшли на територію України, атакувавши з трьох напрямків — північ, південь та схід. З того моменту Сили оборони України відкинули ворога з-під Києва, Сум та Чернігова, потім провели контрнаступ у Харківській області та 11 листопада звільнили Херсон.

Україна спромоглася відвоювати більшу частину, 52,5% захопленої території з 24 лютого, повідомляє аналітик Defmon.

ЗС РФ за 9 місяців вторгнення втратили:

ліквідованого особового складу — 85 720

танків — 2898

бойових броньованих машин — 5837

артилерійських систем — 1889

РСЗВ — 395

засоби ППО — 209

літаків — 278

вертольотів — 261

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1547

крилаті ракети — 531

кораблі/катери — 16

автомобільної техніки та автоцистерн — 4400

спецтехніки — 161

Минулої доби найбільше втрат ворог зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках. Втрати РФ перевищили Афганістан та Чеченські війни.

Нагадаємо, за даними української розвідки, ЗС РФ споруджують нові лінії оборони на півночі Кримського півострова.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ почали використовувати боєприпаси 2022 випуску. Це може говорити про погану логістику в окупантів або виснаження запасів.