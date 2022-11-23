ЗС РФ споруджують нові лінії оборони на півночі окупованого Криму, — ГУР

За інформацією розвідки, ЗС РФ готуються до розгортання військ у двох місцях у північній частині Джанкойського району. Це важливо для росіян, бо північ Криму стане зоною ураження під час контрнаступу ЗСУ.

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Росія готується до оборони Кримського півострова Зокрема, окупанти створюють оборонні смуги на лівому березі Дніпра на Херсонщині та на адміністративному кордоні з Кримом. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк виданню "Укрінформ".

За його словами, ЗС РФ готуються до розгортання військ у двох місцях у північній частині Джанкойського району. Він зазначив, що для росіян це дуже важливо, тому що північ Криму стане зоною ураження під час контрнаступу ЗСУ.

Черняк також розповів, що на північній частині окупованого півострова окупанти поки не проводять евакуацію. Він додав, що більшість колаборантів із Херсонської та Запорізької областей намагається потрапити не до Криму, а до Росії.

"Навіть вони розуміють, що так чи інакше Крим для Росії буде втрачено і повернеться в Україну", — наголосив представник ГУР.

Він додав, що російські війська у Криму намагаються тримати кораблі Чорноморського флоту та військову техніку під постійним прикриттям систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 18 листопада окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що не території півострова зводять фортифікаційні споруди. За його словами, такі заходи необхідні для захисту.

9 листопада повідомлялося, що росіяни риють траншеї між Кримом та Херсонською областю. Окопи з'явилися біля КПП "Чонгар" та в районі Вірменська. Росіяни відновлюють старі траншеї та копають нові.