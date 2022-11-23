ВС РФ сооружают новые линии обороны на севере оккупированного Крыма, — ГУР

По информации разведки, ВС РФ готовятся к развертыванию войск в двух местах в северной части Джанкойского района. Это важно для россиян, потому что север Крыма станет зоной поражения в ходе контрнаступления ВСУ.

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Россия готовится к обороне Крымского полуострова. В частности, оккупанты создают оборонительные полосы на левом берегу Днепра в Херсонской области и на административной границе с Крымом. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк изданию "Укринформ".

По его словам, ВС РФ готовятся к развертыванию войск в двух местах в северной части Джанкойского района. Он отметил, что для россиян это очень важно, потому что север Крыма станет зоной поражения в ходе контрнаступления ВСУ.

Черняк также рассказал, что на северной части оккупированного полуострова оккупанты пока не проводят эвакуацию. Он добавил, что большинство коллаборантов из Херсонской и Запорожской областей пытаются попасть не в Крым, а в Россию.

"Даже они понимают, что так или иначе Крым для России будет потерян и вернется в Украину", — подчеркнул представитель ГУР.

Он добавил, что российские войска в Крыму пытаются держать корабли Черноморского флота и военную технику под постоянным прикрытием систем противовоздушной обороны.

Напомним, 18 ноября оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что не территории полуострова возводят фортификационные сооружения. По его словам, такие мероприятия нужны для защиты.

9 ноября сообщалось, что россияне роют траншеи между Крымом и Херсонской областью. Окопы появились возле КПП "Чонгар" и в районе Армянска. Россияне восстанавливают старые траншеи и копают новые.