Оккупанты начали возводить фортификационные сооружения в Крыму (видео)

Эти мероприятия, по словам "главы" аннексированного Крыма Сергея Аксенова, необходимы для защиты полуострова.

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В оккупированном Крыму проводятся работы по возведению фортификационных оборонительных сооружений. Об этом заявил "глава" аннексированного полуострова Сергей Аксенов.

По словам коллаборанта, он распорядился, чтобы на территории Крыма начали возводить фортификационные сооружения. Аксенов утверждает, что это необходимо для "защиты полуострова".

"На территории Крыма под моим контролем проводят фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан", — подчеркнул Аксенов и добавил, что безопасность полуострова также может быть обеспечена за счет мероприятий, которые проводят ВС РФ на захваченных территориях Херсонской области.

Подытоживая, "глава" аннексированного Крыма добавил, что его инициативу по созданию фортификационных сооружений поддерживают в Кремле.

Отметим, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что оккупанты укрепляют оборону между Крымом и Херсонской областью. На опубликованных спутниковых снимках отчетливо видно, что россияне роют траншеи и устанавливают блокпосты возле Армянска и КПП "Чонгар".

Также сообщалось, что оккупанты возводят новую оборонительную линию под Мелитополем, ожидая возможный прорыв ВСУ в Крым.