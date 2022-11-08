ВС РФ строят новаю линию обороны под Мелитополем, ожидая прорыв ВСУ в Крым, — СМИ

Россияне, по словам журналистов, роют окопы прямо в огородах мирных жителей и активно свозят бетонные блоки для фортификационных сооружений.

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Российские войска занимаются возведением третьей линии обороны в оккупированном Мелитополе, ожидая возможного прорыва Вооруженных сил Украины в Крым. Об этом пишет региональное издание "РИА Мелитополь".

По данным журналистов, ВС РФ активно готовятся к возможному контрнаступлению ВСУ в Запорожской области.

В Мелитополе российские военнослужащие занимаются возведением третьей линии обороны. Более того, в захваченном населенном пункте оккупанты ввели комендантский час для гражданского населения.

"Из села Поляновка россияне выселяют все местное население и завозят туда бетонные блоки. Окопы роют прямо в огородах людей. Сами же р*шисты обсуждают между собой, что строят третью оборонительную линию и ждут наступления ВСУ", — говорится в сообщении журналистов.

Издание также отмечает, что среди личного состава ВС РФ, который дислоцируется в Запорожской области, паника, поскольку украинские военнослужащие могут вернуть контроль над Каховсой Херсонской области, что позволит им дальше продвигаться в направлении захваченного Крыма.

В селе Лазурное, которое расположено рядом с Поляновкой, зафиксировано прибытие большого количества личного состава. Захватчиков, по данным журналистов, расселяют в зданиях детского садика, начальной школы и частных домах.

"У местных жителей оккупанты отбирают личный транспорт и запретили выходить на улицу всем после 16.00. Заехали вояки и в Радивоновку", — резюмировало издание, комментируя ситуацию в оккупированной части Запорожской области.

Отметим, что в конце октября появилась информация о том, что в оккупированном Мелитополе заметили белорусских военнослужащих, которые дисклоцируются не только на окраинах города, но и в центральных районах, прикрываясь мирным населением.

Также сообщалось, что ВСУ точным ударом уничтожили военную базу ВС РФ в Мелитополе. Свой объект захватчики обустроили на территории завода "Рефма", на котором размещали личный состав.