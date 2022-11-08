ЗС РФ будують нову лінію оборони під Мелітополем, очікуючи на прорив ЗСУ в Крим, — ЗМІ

Росіяни, за словами журналістів, риють окопи прямо на городах мирних жителів та активно звозять бетонні блоки для фортифікаційних споруд.

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Російські війська займаються зведенням третьої лінії оборони в окупованому Мелітополі, очікуючи на можливий прорив Збройних сил України в Крим. Про це пише регіональне видання "РИА Мелитополь".

За даними журналістів, ЗС РФ активно готуються до можливого контрнаступу ЗСУ в Запорізькій області.

У Мелітополі російські військовослужбовці займаються будівництвом третьої лінії оборони. Ба більше, у захопленому населеному пункті окупанти запровадили комендантську годину для цивільного населення.

"Із села Полянівка росіяни виселяють все місцеве населення і завозять туди бетонні блоки. Окопи риють прямо на городах людей. Самі ж р*шисти обговорюють між собою, що будують третю оборонну лінію і чекають на наступ ЗСУ", — йдеться у повідомленні журналістів.

Видання також зазначає, що серед особового складу ЗС РФ, що дислокується у Запорізькій області, паніка, оскільки українські військовослужбовці можуть повернути контроль над Каховкою Херсонської області, що дозволить їм далі просуватися у напрямку захопленого Криму.

У селі Лазурне, яке розташоване поруч із Полянівкою, зафіксовано прибуття великої кількості особового складу. Загарбників, за даними журналістів, розселяють у будинках дитячого садка, початкової школи та приватних будинках.

"У місцевих жителів окупанти забирають особистий транспорт і заборонили виходити на вулицю всім після 16:00. Заїхали вояки і в Радивонівку", — резюмувало видання, коментуючи ситуацію в окупованій частині Запорізької області.

Зазначимо, що наприкінці жовтня з'явилася інформація про те, що в окупованому Мелітополі помітили білоруських військовослужбовців, які дисклокуються не лише на околицях міста, а й у центральних районах, прикриваючись мирним населенням.

Також повідомлялося, що ЗСУ влучним ударом знищили військову базу ЗС РФ у Мелітополі. Свій об'єкт загарбники облаштували на території заводу "Рефма", де розміщували особовий склад.