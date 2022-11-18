Окупанти почали зводити фортифікаційні споруди у Криму (відео)

Ці заходи, за словами глави анексованого Криму Сергія Аксьонова, необхідні для захисту півострова.

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В окупованому Криму проводяться роботи зі зведення фортифікаційних оборонних споруд. Про це заявив "глава" анексованого півострова Сергій Аксьонов.

За словами колаборанта, він розпорядився, щоби на території Криму почали зводити фортифікаційні споруди. Аксьонов стверджує, що це необхідно для "захисту півострова".

"На території Криму під моїм контролем проводять фортифікаційні роботи, спрямовані на гарантоване забезпечення безпеки кримчан", — наголосив Аксьонов і додав, що безпека півострова також може бути забезпечена шляхом заходів, які проводять ЗС РФ на захоплених територіях Херсонської області.

Підсумовуючи, "глава" анексованого Криму додав, що його ініціативу щодо створення фортифікаційних споруд підтримують у Кремлі.

Зазначимо, що раніше у ЗМІ з'являлася інформація про те, що окупанти зміцнюють оборону між Кримом та Херсонською областю. На опублікованих супутникових знімках чітко видно, що росіяни риють траншеї та встановлюють блокпости біля Армянська та КПП "Чонгар".

Також повідомлялося, що окупанти зводять нову оборонну лінію під Мелітополем, очікуючи на можливий прорив ЗСУ до Криму.