ВС РФ с первого дня вторжения потеряли более 8 тысяч единиц техники, — Oryx
Россияне в ходе боевых действий потеряли не менее 1500 танков и почти 1750 боевых машин пехоты.
С первого дня полномасштабного вторжения ВС РФ потеряли не менее 8044 единиц военной техники. Об этом говорится в отчете, который был подготовлен аналитическим проектом Oryx.
Изучив данные, которые были подтверждены фото- и видеоматериалами, эксперты пришли к выводу, что за все время полномасштабного вторжения Россия потеряла не менее 8044 единиц военной техники.
Из указанного количества, как утверждают аналитики, уничтожены были 4927 единиц, еще 300 — брошены на поле боя, а 198 — получили повреждения и были выведены из строя. В отчете Oryx говорится, что как минимум 2619 единиц боевой техники были захвачены солдатами Вооруженных сил Украины в качестве военных трофеев.
Потери ВС РФ в технике с начала полномасштабного вторжения:
- 1504 танка (862 из них были уничтожены, 522 — захвачены ВСУ);
- 718 боевых бронированных машин (439 уничтожены, 245 захвачены);
- 1748 боевых машин пехоты (1078 уничтожены, 553 захвачены);
- 154 реактивных системы залпового огня;
- 80 ЗРК.
Помимо этого, проект Oryx озвучил потери Украины в технике за время полномасштабной войны — 2289 единиц, из которых:
- уничтожено — 1372;
- повреждено — 94;
- брошено — 60;
- захвачено — 762.
В своем отчете аналитики напоминают, что считают потери среди боевой техники, если в распоряжении имеются фото- и видеодоказательства.
Отметим, что ранее президент Владимир Зеленский сравнил потери России и Украины с начала полномасштабного вторжения. По словам главы государства, Кремль убитыми и ранеными потерял в 10 раз больше, чем украинские Вооруженные силы.
Пентагон США, в свою очередь, считает, что с первого дня вторжения Россия потеряла в Украине убитыми и ранеными около 100 тысяч военнослужащих.