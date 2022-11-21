ВС РФ с первого дня вторжения потеряли более 8 тысяч единиц техники, — Oryx

Россияне в ходе боевых действий потеряли не менее 1500 танков и почти 1750 боевых машин пехоты.

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С первого дня полномасштабного вторжения ВС РФ потеряли не менее 8044 единиц военной техники. Об этом говорится в отчете, который был подготовлен аналитическим проектом Oryx.

Изучив данные, которые были подтверждены фото- и видеоматериалами, эксперты пришли к выводу, что за все время полномасштабного вторжения Россия потеряла не менее 8044 единиц военной техники.

Из указанного количества, как утверждают аналитики, уничтожены были 4927 единиц, еще 300 — брошены на поле боя, а 198 — получили повреждения и были выведены из строя. В отчете Oryx говорится, что как минимум 2619 единиц боевой техники были захвачены солдатами Вооруженных сил Украины в качестве военных трофеев.

Потери ВС РФ в технике с начала полномасштабного вторжения:

1504 танка (862 из них были уничтожены, 522 — захвачены ВСУ);

718 боевых бронированных машин (439 уничтожены, 245 захвачены);

1748 боевых машин пехоты (1078 уничтожены, 553 захвачены);

154 реактивных системы залпового огня;

80 ЗРК.

Помимо этого, проект Oryx озвучил потери Украины в технике за время полномасштабной войны — 2289 единиц, из которых:

уничтожено — 1372;

повреждено — 94;

брошено — 60;

захвачено — 762.

В своем отчете аналитики напоминают, что считают потери среди боевой техники, если в распоряжении имеются фото- и видеодоказательства.

Отметим, что ранее президент Владимир Зеленский сравнил потери России и Украины с начала полномасштабного вторжения. По словам главы государства, Кремль убитыми и ранеными потерял в 10 раз больше, чем украинские Вооруженные силы.

Пентагон США, в свою очередь, считает, что с первого дня вторжения Россия потеряла в Украине убитыми и ранеными около 100 тысяч военнослужащих.