Более 100 тысяч военных убиты или ранены в Украине: в Пентагоне заговорили о потерях

По мнению генерала армии США Марка Милли, количество боевых потерь Украины и России может примерно совпадать.

Related video

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что за время полномасштабной войны в Украине погибли или были ранены более 100 тысяч российских военнослужащих. Примерно такие же потери могла понести и украинская сторона. Об этом генерал США рассказал во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка, о чем пишет Русская служба BBC.

"Речь идет о числе убитых и раненых российских военных на уровне значительно больше 100 тысяч. Вероятно, то же самое — с украинской стороны. Это огромные масштабы человеческих страданий", — сказал Марк Милли.

По словам американского генерала, российско-украинская война унесла примерно 40 тысяч жизней мирных украинцев. В сообщении также отмечается, что Марк Мили не называет источники, на которые опирается.

В свою очередь, в генеральном штабе ВСУ считают, что на войне в Украине погибло больше 77 тысяч военнослужащих Российской Федерации. В самой же РФ последний раз упоминали о потерях 21 сентября, утверждая, что погибли всего 5937 российских военных.

Что касается потерь с украинской стороны, то в июне власти Украины сообщали о примерно 10 тысячах погибших воинах ВСУ.

В публикации также говорится о том, что Русская служба BBC совместно с "Медиазоной" и командой волонтеров занимается сбором данных о российских военных, погибших в Украине. На данный момент в издании насчитали более 6200 убитых с российской стороны.

Данные о российских потерях также иногда проскальзывают в речах высокопоставленных лиц РФ. К примеру глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в сентябре обмолвился о более 3300 чеченских семьях, чьи родственники были убиты на войне в Украине.

Напомним, что российская бригада морской пехоты понесла рекордные потери на восточном направлении.

Также Фокус писал о том, что во время контрнаступательных действий ВСУ российская армия теряет примерно по 10 танков в день.