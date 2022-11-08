Морская пехота РФ за два дня в Украине понесла больше потерь, чем за первую чеченскую войну, — СМИ

По информации журналистов, российская 155-я бригада морской пехоты безуспешно пыталась атаковать укрепленные позиции ВСУ на востоке страны, в результате чего погибли 63 оккупанта.

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Российская 155-я гвардейская бригада морской пехоты потеряла 63 солдата в попытках наступления на востоке Украины. Как сообщает Forbes, безуспешный штурм украинских позиций длился около двух дней.

Как отмечается в публикации, российская морская пехота представляет лучшую часть нынешней армии Российской Федерации. В то же время подготовкой мобилизованных новобранцев в России сейчас занимаются менее компетентные и опытные бойцы.

"Обреченная российская атака была нацелена на украинский гарнизон в Павловке, в 45 км к юго-западу от Донецка в Донбассе на востоке Украины. Гарнизон отразил атаку российских войск", — пишет источник со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Сообщается, что 155 бригада пехоты Тихоокеанского флота воюет на территории Украины с самого начала полномасштабного вторжения. В течение последних месяцев она была ключевым соединением на восточном направлении.

После провальной попытки взять Киев, 155-я гвардейская бригада морской пехоты отступила на территорию Белоруссии, после чего была отправлена на Донбасс.

Одни из тяжелейших потерь российские морские пехотинцы понесли в боях за Павловку. Предполагается, что такой расклад стал возможен из-за превосходства украинской стороны в артиллерии, которое было достигнуто благодаря удачным атакам на российские артиллерийские батареи и линии снабжения.

"Либо страна будет массово производить 122-миллиметровые снаряды, либо она будет массово производить гробы", — прокомментировал ситуацию в Павловке один из военнослужащих РФ.

В публикации также подчеркивается, что в последнее время российским войскам почти не удается наступать. Армия РФ преимущественно отступает, либо встает в оборону на отдельных участках фронта.

"В тех немногих местах, где наступают русские войска — Павловка, а также Бахмут — они несут большие потери… и ничего не получают", — отмечается в сообщении.

Ранее спикер группировки войск "Восток" ВСУ Сергей Череватый заявлял, что под Бахмутом российские силы каждый день теряют убитыми от 70-до 100 солдат.

Ранее Фокус также писал, что войска Российской Федерации пытаются взять в кольцо украинскую группировку на Угледарском направлении.