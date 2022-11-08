Морська піхота РФ за два дні в Україні зазнала більше втрат, ніж за першу чеченську війну, — ЗМІ

За інформацією журналістів, російська 155-а бригада морської піхоти безуспішно намагалася атакувати укріплені позиції ЗСУ на сході країни, внаслідок чого загинули 63 окупанти.

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Російська 155-та гвардійська бригада морської піхоти втратила 63 солдати у спробах наступу на сході України. Як повідомляє Forbes, безуспішний штурм українських позицій тривав близько двох днів.

Як зазначається у публікації, російська морська піхота представляє найкращу частину нинішньої армії Російської Федерації. Водночас підготовкою мобілізованих новобранців у Росії зараз займаються менш компетентні та досвідчені бійці.

"Приречена російська атака була націлена на український гарнізон у Павлівці, за 45 км на південний захід від Донецька на Донбасі на сході України. Гарнізон відбив атаку російських військ", — пише джерело з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Повідомляється, що 155 бригада піхоти Тихоокеанського флоту воює на території України від початку повномасштабного вторгнення. Протягом останніх місяців вона була ключовим поєднанням на східному напрямку.

Після провальної спроби взяти Київ, 155-ту гвардійську бригаду морської піхоти відступила на територію Білорусії, після чого була відправлена на Донбас.

Одні з найважчих втрат російські морські піхотинці зазнали боїв за Павлівку. Передбачається, що такий розклад став можливим через перевагу української сторони в артилерії, яка була досягнута завдяки вдалим атакам на російські артилерійські батареї та лінії постачання.

"Або країна масово вироблятиме 122-міліметрові снаряди, або вона масово вироблятиме труни", — прокоментував ситуацію в Павлівці один із військовослужбовців РФ.

У публікації також наголошується, що останнім часом російським військам майже не вдається наступати. Армія РФ переважно відступає, чи встає в оборону окремих ділянках фронту.

"У тих небагатьох місцях, де наступають російські війська — Павлівка, а також Бахмут — вони зазнають великих втрат… і нічого не отримують", — наголошується в повідомленні.

Раніше спікер угруповання військ "Схід" ЗСУ Сергій Черевий заявляв, що під Бахмутом російські сили щодня втрачають убитими від 70 до 100 солдатів.

Раніше Фокус також писав, що війська Російської Федерації намагаються взяти в обручку українське угруповання на Вугледарському напрямку.