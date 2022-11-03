Російські війська намагаються оточити ЗСУ в районі Вугледара, – ОК "Схід"

У районі села Павлівка триває запекла позиційна війна. ЗС РФ не залишають надій прорвати українську оборону, заявив спікер Сергій Череватий.

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Армія РФ намагається оточити українські сили на Вугледарському напрямі. Там постійно тривають жорстокі бої. Про це повідомляє спікер ОК "Схід" Сергій Череватий, передає "УНІАН".

Російські війська намагаються атакувати в районі села Павлівка на Вугледарському напрямі з метою оточити ЗСУ. За словами Череватого, у цьому напрямі ведеться позиційна війна.

[ + – ] Бої зосереджені у районі Павлівки

"У них є такі плани (щодо оточення ЗСУ). Вони намагаються атакувати в районі села Павлівка Вугледарського напрямку, і там постійно точаться жорстокі бої, триває позиційна війна. Десь у нас була перевага, десь у них. Проте наші Збройні сили утримують позиції і роблять максимальне, щоб завдати ударів по техніці, виснажити особовий склад ворога", — пояснив Череватий.

Також на Вугледарському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах російські війська зазнають великих втрат — приблизно 100 убитих щодня. Водночас найактивнішою ділянкою на фронті є Бахмут та Авдіївка. Ворог постійно обстрілює позиції ЗСУ та мирні населені пункти зі ствольної артилерії, з РСЗВ, мінометів, танків та авіації. Однак, незважаючи на це, українська армія тримає позиції.

Нагадаємо, у Генштабі заявили, що ЗС РФ наступає на трьох напрямках. Для атак застосовують артилерію, авіацію та РСЗВ.

Раніше в ISW заявляли, що ЗС РФ веде наступ із подвоєною силою на Донбасі.