Застосовують авіацію: у Генштабі ЗСУ розповіли, на яких напрямках наступають окупанти

Російські військові намагаються прорватися на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямах та застосовують проти ЗСУ як авіацію, так і системи залпового вогню.

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ЗС РФ за останню добу активно застосовували авіацію проти українських військових і продовжили наступати одразу в кількох напрямках. Про це повідомив представник Генштабу ЗСУ у вечірньому зведенні 2 жовтня.

"Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках", — повідомили в Генштабі.

Так, на Бахмутському напрямі російські війська вдарили з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Іванград, Майорськ, Роздолівка, Дослідне та Соледар.

На Авдіївському обстріляли Авдіївку, Водяне, Красногорівку, Мар'їнку, Невельське, Новомихайлівку та Першотравневе.

На Новопавлівському напрямку атакували з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії Велику Новосілку, Времівку, Вугледар, Микільське, Павлівку та Пречистівку.

За інформацією пресслужби, російські окупанти також намагаються утримати тимчасово захоплені території, для чого зосереджують зусилля на стримуванні дій українських військових на окремих напрямках.

Крім того, ЗС РФ лише за цю добу завдали одного ракетного удару, 12 разів атакували ЗСУ авіаударами та 25 разів ударили з реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, генерал Забродський озвучив нову тактику ЗС РФ. Він висловив думку, що українським військовим у зв'язку з новою стратегією противника потрібно посилити позиції у Запоріжжі, а також Сумської області та на Волині.

Фокус також писав про те, що ЗСУ за добу вдарили по росіянах понад 20 разів. ЗСУ за добу вдарили по росіянах понад 20 разів