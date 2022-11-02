Применяют авиацию: в Генштабе ВСУ рассказали, на каких направлениях наступают оккупанты

Российские военные пытаются прорваться на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях и применяют против ВСУ как авиацию, так и системы залпового огня.

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ВС РФ за последние сутки активно применяли авиацию против украинских военных и продолжили наступать сразу в нескольких направлениях. Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ в вечерней сводке 2 октября.

"Противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", — сообщили в Генштабе.

Так, на Бахмутском направление российские войска ударили из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Иванград, Майорск, Роздоловка, Опытное и Соледар.

На Авдеевском обстреляли Авдеевку, Водяное, Красногоровку, Марьинку, Невельское, Новомихайловку и Первомайское.

На Новопавловском направлении атаковали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии Великую Новоселку, Времовку, Угледар, Никольское, Павловку и Пречистовку.

По информации пресс-службы, российские оккупанты также пытаются удержать временно захваченные территории для чего сосредоточивают усилия на сдерживании действий украинских военных на отдельных направлениях.

Кроме того, ВС РФ только за эти сутки нанесли один ракетный удар, 12 раз атаковали ВСУ авиаударами и 25 раз ударили с реактивных систем залпового огня.

Напомним, генерал Забродский озвучил новую тактику ВС РФ. Он выразил мнение, что украинским военным в связи с новой стратегией противника, нужно усилить позиции в Запорожье, а также Сумской области и на Волыни.

Фокус также писал о том, что ВСУ за сутки ударили по россиянам более 20 раз. ВСУ за сутки ударили по россиянам более 20 раз