Ситуація на Донбасі загострилася: ЗС РФ ведуть наступ із подвоєною силою, — ISW (фото)

Російські війська намагаються захопити не лише Бахмут, а й Авдіївку, Павлівку, Новомихайлівку та Вугледар.

Related video

Ситуація на Донбасі загострюється, а російські окупаційні війська здійснюють наступальні дії із подвоєною силою. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни ISW від 1 листопада.

За даними аналітиків, ЗС РФ здійснюють спроби штурму відразу на кількох напрямках фронту.

ISW, посилаючись на дані Генерального штабу Збройних сил України, зазначає, що російські війська не залишають спроби захопити Бахмут. Прокремлівські блогери, зі свого боку, стверджують, що активні бойові дії також відбуваються біля Соледара та Опитного, а у штурмі позицій ЗСУ беруть участь не лише регулярні підрозділи, а й найманці із приватної військової компанії "Вагнер".

Крім того, ЗС РФ ведуть активні наступальні дії на Донецькому напрямі. Якщо український Генштаб, за словами аналітиків, повідомляє лише про спробу штурму біля Авдіївки, то російські джерела розповідають про бої у Невельському, Первомайську, Водяному та під Опитним.

Окупаційна влада Донбасу також стверджує, що ЗС РФ намагаються захопити Павлівку та Новомихайлівку, які розташовані біля Донецька, а підрозділи ЗСУ, зі свого боку, намагаються перегрупуватися у Вугледарі.

"Цей наступ, ймовірно, спрямований на оточення українського угрупування у Вугледарі, але зазначив, що захоплення Вугледару, ймовірно, буде дорогим для російських сил. Один російський міблогер стверджує, що російські війська вже контролюють половину Павлівки станом на 31 жовтня і що російські сили, що діють навколо Новомихайлівки, не досягли значного прогресу. Ще російський міблогер спростував твердження про те, що у цьому районі воюють підрозділи "ДНР", і заявив, що тут діють підрозділи 155-ї морської піхотної бригади Східного військового округу РФ", — йдеться у звіті ISW за 1 листопада.

[ + – ] ЗС РФ штурмують позиції ЗСУ біля Бахмута та Авдіївки

Раніше ми розповідали, що російські окупанти залякують, грабують та насильно виселяють мешканців непідконтрольного Херсона зі своїх будинків та квартир.

Також повідомлялося, що в окупованій Волновасі сталася масштабна "бавовна". Українські військовослужбовці влучним ударом знищили військову базу "кадировців", яку загарбники облаштували у місцевому готелі "Ахматар".