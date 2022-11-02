Ситуация на Донбассе обострилась: ВС РФ ведут наступление с удвоенной силой, — ISW (фото)

Российские войска пытаются захватить не только Бахмут, но и Авдеевку, Павловку, Новомихайловку и Угледар.

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Ситуация на Донбассе обостряется, а российские оккупационные войска осуществляют наступательные действия с удвоенной силой. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ISW от 1 ноября.

По данным аналитиков, ВС РФ осуществляют попытки штурма сразу на нескольких направлениях фронта.

ISW, ссылаясь на данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины, отмечает, что российские войска не оставляют попыток захватить Бахмут. Прокремлевские блогеры, в свою очередь, утверждают, что активные боевые действия также проходят возле Соледара и Опытного, а в штурме позиций ВСУ участвуют не только регулярные подразделения, но и наемники из частной военной компании "Вагнер".

Более того, ВС РФ ведут активные наступательные действия на Донецком направлении. Если украинский Генштаб, по словам аналитиков, сообщает только о попытке штурма возле Авдеевки, то российские источники рассказывают о боях в Невельском, Первомайском, Водяном и под Опытным.

Оккупационные власти Донбасса также утверждают, что ВС РФ пытаются захватить Павловку и Новомихайловку, которые расположены возле Донецка, а подразделения ВСУ, в свою очередь, пытаются перегруппироваться в Угледаре.

"Это наступление, вероятно, направлено на окружение украинской группировки в Угледаре, но отметил, что захват Угледара, вероятно, будет дорогостоящим для российских сил. Один российский миблогер утверждает, что российские войска уже контролируют половину Павловки по состоянию на 31 октября и что российские силы, действующие вокруг Новомихайловки, не достигли значительного прогресса. Еще российский миблогер опроверг утверждения о том, что в этом районе воюют подразделения "ДНР", и заявил, что тут действуют подразделения 155-й морской пехотной бригады Восточного военного округа РФ", — говорится в отчете ISW от 1 ноября.

[ + – ] ВС РФ штурмуют позиции ВСУ возле Бахмута и Авдеевки

Ранее мы рассказывали, что российские оккупанты запугивают, грабят и насильно выселяют жителей неподконтрольного Херсона из своих домов и квартир.

Также сообщалось, что в оккупированной Волновахе произошла масштабная "бавовна". Украинские военнослужащие точным ударом уничтожили военную базу "кадыровцев", которую захватчики обустроили в местном отеле "Ахматар".