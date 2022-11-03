Российские войска пытаются окружить ВСУ в районе Угледара, – ОК "Восток"

В районе села Павловка ведутся ожесточенная позиционная война. ВС РФ не покидают надежд прорвать украинскую оборону, заявили спикер Сергей Череватый

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Армия РФ пытается окружить украинские силы на Угледарском направлении. Там постоянно ведутся жестокие бои. Об этом сообщает спикер ОК "Восток" Сергей Череватый, передает "УНИАН".

Российские войска пытаются атаковать в районе села Павловка на Угледарском направлении с целью окружить ВСУ. По словам Череватого, на этом направлении ведется позиционная война.

[ + – ] Бои сосредоточены в районе Павловки

"У них есть такие планы (по окружении ВСУ). Они пытаются атаковать в районе села Павловка Угледарского направления, и там постоянно идут жестокие бои, идет позиционная война. Где-то у нас было преимущество, где-то у них. Однако наши Вооруженные силы удерживают позиции и делают максимальное, чтобы нанести удары по технике, извести личный состав врага", — объяснил Череватый.

Также на Угледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях российские войска несут большие потери — около 100 убитых каждый день. Вместе с тем самым активным участком на фронте является Бахмут и Авдеевка. Враг постоянно обстреливает позиции ВСУ и мирные населенные пункты со ствольной артиллерии, из РСЗО, минометов, танков и авиации. Однако несмотря на это украинская армия держит позиции.

Напомним, в Генштабе заявили, что ВС РФ наступают на трех направлениях. Для атак применяют артиллерию, авиацию и РСЗО.

Ранее в ISW заявляли, что ВС РФ ведут наступление с удвоенной силой на Донбассе.