Десантники затрофеїли російський БМП "Басмурманин" у недоторканому стані (відео)

"Басурманин" — це модернізація звичайної БМП, на яку встановили бойовий модуль від БТР-82А та змінили двигун.

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Десантники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ захопили російську БМП-1АМ "Басурманин" в ідеальному стані. Про це повідомляє пресслужба ЗСУ у "Фейсбуці".

Під час бою російські війська кинули БМП-1АП "Басурманин", щоб урятувати свої життя. Машина дісталася військовим в ідеальному стані.

"Російська техніка "перейшла" на бік ЗСУ. Воїни одного з батальйонів 95-ї бригади захопили в російських окупантів БМП-1АМ "Басурманин", — написали в публікації.

Боєць у відеоролику каже, що зараз "Басурманин" проходить випробування, але вже незабаром її відправлять на поле бою. Паралельно зі словами військового було видно, як ведеться вогонь із БМП-1АМ.

БМП-1АМ "Басурманин" — це російська модифікація БМП-1. Модернізація торкнулася комплексу озброєння, двигуна й електроніки. БМП оснастили бойовим модулем від БТР-82А з автоматичною гарматою 30 мм калібру, кулеметом ПКТМ калібру 7,62 мм. Також у "Басурманині" встановили двигун від БМП-2, сучасну систему наведення й тепловізор.

Нагадаємо, БМП "Басурманин" почали постачати в армію РФ на початку лютого 2022 року.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ затрофеїли російської техніки майже на 2 млрд доларів. А прямі витрати РФ на війну проти України можуть перевищити 110 мільярдів доларів.