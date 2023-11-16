"Мангалы" как необходимость: как опыт боев в Украине заставил других защищаться от БПЛА

Российские конструкторы первыми начали устанавливать защитные экраны от беспилотников — они прикрывали верхнюю проекцию бронетехники. Позже такую практику переняли и военные Армии обороны Израиля.

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В ходе российско-украинской войны с появлением барражирующих боеприпасов возникла необходимсоть пересмотреть концепцию защиты бронетехнику от атак беспилотников. Таким образом на танках и другой военной технике появились так называемые "мангалы" или "курятники", и первыми их начали устанавливать российские войска. О том, как опыт боевых действий в Украине повлиял на методы защиты бронетехники в ВСУ и других армиях мира рассказал 16 ноября военный обозреватель Александр Коваленко.

Изначально металлические конструкции на российских танках в виде решеток для барбекю вызывали насмешки, однако, как показала практика, смешного было мало, так как они действительно повышали защиту техники от ударов БПЛА. Более того, россияне впоследствии при производстве новых танков Т-90 "Прорыв" начали устанавливать такие конструкции как обязательную опцию, причем в заводских условиях.

В дальнейшем эту же идею взяли на вооружение украинские бойцы. А недавно, в результате обострения израильско-палестинского конфликта, когда боевики подбили первые танки ЦАХАЛа с помощью беспилотников, "мангалами" начали защищать свою технику и израильские военные.

Первые образцы

Первые металлические экраны появились на российских танках Т-72Б3 сразу же после завершения 44-дневной войны в Карабахе. Изначально российские конструкторы хотели защитить верхнюю проекцию танка от попадания ПТУР, и прежде всего ракет комплексов Javelin, MMP и Spike. На самом же деле "мангал", в силу конструктивных особенностей этих ракет, был в этом смысле совершенно бесполезен.

Но с появлением на театре боевых действий барражирующих боеприпасов эффективность таких экранов стала очевидной.

"То есть как средство защиты от дронов-бомбардировщиков применение "козырьков" вполне оправдано", — отмечает Коваленко.

Вместе с тем "мангалы" не обеспечивали 100% защиты от беспилотников, поскольку маневренные дроны могут атаковать не только верхнюю проекцию бронемашины, но и таранить незащищенные борта. Одним из ярких примеров — уничтожение российской машины поддержки танков "Терминатор-2" с установленным "козырьком".

Подбитый российский танк Т-72

"Козырьки" на израильской технике

Еще до операции "Железные мечи" против палестинских боевиков, командование ЦАХАЛ побеспокоилось о защите техники с воздуха. На некоторых машинах были установлены "козырьки" двух типов решетчатые с покатыми краями и плоские-сплошные. Но все они имеют свои недостатки.

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Например, решетчатые экраны имеют зазоры, куда могут проникать средства поражения прямоугольной или цилиндрической формы. А плоские экраны могут задержать боеприпас, который может штатно сработать, представляя опасность экипажу при открытых люках.

Таким образом хоть украинский опыт и учтен, а экраны производятся серийно, определенные недостатки все же существуют. Хотя они и не критичные, поскольку боевики ХАМАС не применяют активно маневренные беспилотники, отметил эксперт.

Израильская бронетехника с защитными экранами от беспилотников

Альтернатива "мангалам"

В завершение Коваленко отметил, что кроме физических средств защиты от беспилотников существуют средства их подавления в виде систем РЭБ. В случае с российскими средствами, речь идет о системе "Волнорез", которая должна глушить дроны на дистанции в 1 км.

Однако, по мнению эксперта, такие системы не поспевают в технологическом плане за средствами поражения. Например, когда российские танки начали оснащать подобными системами, украинские специалисты внедряют в беспилотники технологии искусственного интеллекта, с помощью которого боеприпас может выполнить боевую задачу после подавления системами РЭБ.

"Из этого можно сделать лишь один вывод – ни одна из существующих концепций защиты от дронов для бронированной техники не является эффективной. И в целом изначальная концепция защиты, которая должна быть пассивной, устарела и неприемлема", — подытожил Коваленко.

Ранее сообщалось, что россияне начали применять усовершенствованные ударные дроны "Ланцет", которые не остановят защитные экраны в виде сеток или металлических решеток. Кумулятивный заряд позволяют беспилотникам взрываться в нескольких метрах от украинской техники и все равно выводить ее из строя.