Признал даже Залужный: почему дроны "Ланцет" стали настолько опасными для Украины (видео)

У ВСУ до сих пор нет эффективного средства против "Ланцетов", а россияне продолжают их усовершенствовать.

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Российские войска наносят Украине большой ущерб, используя свои ударные беспилотники "Ланцет". Издание The Kyiv Independent выяснило, почему эти дроны так эффективны и как они могут стать еще более опасными в ближайшем будущем.

В проукраинском сегменте интернета часто появляются кадры уничтожения российской техники и живой силы, которые поднимают дух самим украинцам и их сторонникам по всему миру. В российских СМИ происходит то же самое, и большая доля ударов — заслуга именно ударных дронов "Ланцет" производства ZALA Aero Group, дочерней компании концерна "Калашников".

Что из себя представляют "Ланцеты"

Это барражирующие боеприпасы с двумя Х-образными крыльями со встроенной системой наведения и взрывчаткой. Изначально разработчики представили две версии: "Ланцет-1" с боевой частью весом 1 кг и "Ланцет-3" с боеголовкой весом 3 кг. Такого количества взрывчатки достаточно, чтобы вывести из строя почти любую военную технику в случае точного попадания.

Российский дрон-камикадзе "Ланцет-3" Фото: Скриншот

ВС РФ начали массово применять "Ланцеты" в конце 2022 года, атакуя цели в десятках километров от линии фронта. OSINT-аналитики зафиксировали поражение более сотни единиц техники и оборудования, включая танки Leopard, западные гаубицы, пусковые установки и многое другое. "Ланцетам" также приписывают поражение украинских самолетов МиГ-29 и Су-25 на авиабазе "Долгинцево" возле Кривого Рога — линия фронта тогда находилась примерно в 50 км.

Принцип работы "Ланцетов" кажется простым, но это впечатление обманчиво. Сначала российские дроны-разведчики большой дальности, такие как "Орлан-10", Zala и SuparCam, замечают цели с большой высоты и передают их координаты ударным подразделениям. Россияне запускают по ним "Ланцет" с помощью специальной катапульты, после чего этот БПЛА высматривает нужный объект с помощью камеры, а затем наводится и пикирует вниз со скоростью до 300 км/ч.

В Украине боятся "Ланцетов", и не зря

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал в журнале The Economist эссе, в котором выделил БПЛА "Ланцет" как значительную угрозу. По его словам, ВС РФ начали активно применять такие дроны для контрбатарейной борьбы, и противостоять им на войне довольно сложно.

Российские военные применяют дроны "Ланцет" в Украине Фото: Скриншот

"У русских есть конкретная модель, удовлетворяющая множество требований в бою, и это относительно боеспособная система, которая постоянно совершенствуется. Именно поэтому украинцы публично заявляют о ее опасности", — прокомментировал в беседе с Kyiv Independent американский эксперт по робототехнике и БПЛА Сэмюэл Бендетт.

"Ланцет" занял пустующую нишу в российском вооружении для высокоточных ударов средней дальности и контрбатарейной борьбы. Это помогло РФ компенсировать нехватку дальнобойных артиллерийских систем, таких как HIMARS, считают аналитики.

"Даже когда наша техника спрятана в кустах, "Ланцет" издалека видит силуэт и просто пикирует на него, как сокол", — поделился СМИ Александр "Голливуд", боец сил ПВО 47-й механизированной бригады ВСУ.

Как украинцы борются с "Ланцетами"

Из-за небольших размеров и низкой тепловой заметности "Ланцеты" очень сложно обнаружить традиционными радарами ПВО, а применять дорогие управляемые зенитные ракеты непрактично из-за дешевизны таких дронов. Пока у войск Украины пока нет эффективного средства борьбы с "Ланцетами", поэтому бойцы применяют одновременно несколько контрмер для защиты важных объектов.

Часто БПЛА приходится сбивать полевым расчетам ПВО, укомплектованным зенитными пушками ЗУ-23 времен СССР. Хотя украинские подразделения, укомплектованные этой системой, время от времени сообщают об успешных попаданиях по "Ланцетам", такие случаи довольно редки. Беспилотник можно сбить и стрелковым оружием — но это уже чистая случайность.

Более надежный вариант — средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Обычно крупные серийные БПЛА создаются более устойчивыми к "глушилкам", чем коммерческие квадрокоптеры, но Украина и Россия разрабатывают все более мощные системы противодействия.

Пока их нет на фронте, украинские артиллеристы натягивают вокруг своих орудий обычные металлические сетки. Они оказались на удивление хорошим средством против "Ланцетов", ведь дроны часто застревают в них без детонации, а даже если взрываются, то наносят меньше урона, чем при прямом попадании.

Улучшение дронов "Ланцет"

Заметив успехи "Ланцетов", Россия пытается усовершенствовать их. В июле россияне представили новую версию с рабочим названием "Изделие-53", которая, по их словам, может работать автономно и действовать в режиме роя, объединяющего десятки летательных аппаратов.

Компьютерная модель "Изделия-53" — новой версии "Ланцет" Фото: Скриншот

В ZALA Aero утверждают, что автономные дроны будут связаны друг с другом через "нейронные сети", чтобы самостоятельно определять вражеские объекты, определять приоритеты и поражать несколько целей, подавляя местную противовоздушную оборону. Аналитики считают, что применение скоординированных групп БПЛА станет логичным шагом в развитии этих технологий и представляет серьезную угрозу для Украины, ведь защититься от атак будет еще сложнее, независимо от того будут они автономными или под управлением человека.

В интервью РБК-Украина 3 ноября официальный представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что обновленную версию "Ланцета" уже заметили на поле боя, хотя массово их пока не применяют. Беспилотники могли получить новые возможности, и разведчики выясняют, какие именно.