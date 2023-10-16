САУ "Избушка": эксперты пояснили, зачем россияне ставят бревна на башни своих самоходок (видео)

Российские "умельцы" на передовой пытаются различными способами защитить свою бронетехнику от дронов-камикадзе, однако эффективность данного решения остается под вопросом.

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Российская артиллерия часто становится объектом атак украинских дронов-камикадзе. Чтобы сохранить технику, оккупанты часто прибегают к установке защитных экранов и металлических решеток, однако недавно появились кадры с российской САУ 2С19 "Мста-С" с бревнами на башне. О "ноу-хау" российских артиллеристов рассказали 16 октября обозреватели Defence 24.

Экипажи российских бронемашин всех типов знают, что на фронте их подстерегает множество опасностей, в особенности атаки барражирующих боеприпасов. Поэтому экипаж российский самоходки "Мста-С" решил повысить ее выживаемость оригинальным способом — с помощью бревен, которые полностью закрыли боковые стороны башни и часть ее передней части.

Кроме того, машина получила "классический козырек", предназначенный в основном для защиты от ручных гранат, сбрасываемых с беспилотников.

"Может ли такое укрытие защитить машину от уничтожения в результате атаки, например, беспилотника, оснащенного кумулятивной боеголовкой? Скорее нет", — пояснили польские эксперты.

В то же время деревянные бревна, если повезет, теоретически могут частично защитить экипаж. При этом нечто похожее уже встречалось на фронте в исполнении российских "умельцев" — такую "защиту" ранее устанавливали на грузовики.

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Ранее сообщалось, что российские войска получили новейшую самоходную установку "Мальва", однако качество машин оставляет желать лучшего. Российские военные оказались недовольны новой САУ и пожаловались, что у гаубицы отсутствует автоматическая система заряжания, поэтому заряжать орудие приходится вручную.