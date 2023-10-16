САУ "Избушка": експерти пояснили, навіщо росіяни ставлять колоди на башти своїх самоходок (відео)

Російські "умільці" на передовій намагаються різними способами захистити свою бронетехніку від дронів-камікадзе, однак ефективність цього рішення залишається під питанням.

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Російська артилерія часто стає об'єктом атак українських дронів-камікадзе. Щоб зберегти техніку, окупанти часто вдаються до встановлення захисних екранів і металевих решіток, однак нещодавно з'явилися кадри з російською САУ 2С19 "Мста-С" із колодами на башті. Про "ноу-хау" російських артилеристів розповіли 16 жовтня оглядачі Defence 24.

Екіпажі російських бронемашин усіх типів знають, що на фронті на них очікує безліч небезпек, особливо атаки баражуючих боєприпасів. Тому екіпаж російської самохідки "Мста-С" вирішив підвищити її виживаність оригінальним способом — за допомогою колод, які повністю закрили бічні сторони башти і частину її передньої частини.

Крім того, машина отримала "класичний козирок", призначений здебільшого для захисту від ручних гранат, що скидаються з безпілотників.

"Чи може таке укриття захистити машину від знищення внаслідок атаки, наприклад, безпілотника, оснащеного кумулятивною боєголовкою? Швидше ні", — пояснили польські експерти.

Водночас дерев'яні колоди, якщо пощастить, теоретично можуть частково захистити екіпаж. При цьому щось схоже вже зустрічалося на фронті у виконанні російських "умільців" — такий "захист" раніше встановлювали на вантажівки.

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Раніше повідомлялося, що російські війська отримали новітню самохідну установку "Мальва", проте якість машин залишає бажати кращого. Російські військові виявилися незадоволені новою САУ і поскаржилися, що у гаубиці відсутня автоматична система заряджання, тому заряджати гармату доводиться вручну.