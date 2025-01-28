Российские пропагандисты похвастались "лютой" БМП с мохнатым "мангалом" (фото)

Военная техника, несущая на себе дополнительное бронирование, засветилась в одном из сюжетов российских СМИ. Передвижной "сарай" катается в районе Часового Яра в Донецкой области.

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На российском государственном телевидении "гордо" показали боевую машину пехоты с дополнительной "броней". Об этом в соцсети Х сообщил OSINT-исследователь Special Kherson Cat, выложив скриншот техники оккупантов.

Как в свою очередь уточнил военный обозреватель, редактор "Военного Фокуса" Игаль Левин, дополнительная защита "лютой" БМП-"черепахи" включает в себя листы железа, дрова, пучки проволоки, а также дымовую шашку УДШ, прикрепленную сбоку и которая внешне похожа на противотанковую мину ТМ-62.

Данная машина, как стало известно, находится в районе Часова Яра. Оккупанты, оснастив БМП "мангалом" из листов железа и приварив на козырек пучки стальной проволоки, надеются, что такой "мохнатый" навес повысит вероятность преждевременного срабатывания дронов. Кроме того, россияне прикрыли стальной проволокой корму и переднюю часть "мангала", а в нижней части корпуса БМП закрепили резиновые экраны.

Напомним, российская армия устанавливала металлические надстройки на свою технику еще даже до начала полномасштабного вторжения. Из-за подобного бронирования танки ВС РФ стали называть "черепахи" или "сараи".

Фокус писал, что во время боев в Сумской области ВСУ захватили российский санитарный бронеавтомобиль "Линза". Изначально он использовался для эвакуации раненых, но проявил себя не с лучшей стороны и после этого машину переоборудовали в "штаб на колесах".