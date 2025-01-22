Невосполнимые потери: ВС РФ потеряли 40% из 11 000 корейцев, отправленных на войну с Украиной, — BBC

Журналисты, ссылаясь на источники, сообщили, что из 4000 убитых, раненых и пленных 1000 погибли к середине января. Если данные подтвердятся, для Северной Кореи эти потери будут невосполнимыми.

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Северокорейские войска за три месяца понесли почти 40% потерь во время боев в западной части Курской области. Об этом сообщает BBC со ссылкой на западные правительственные источники.

Официальные лица, согласившиеся говорить на условиях анонимности, рассказали, что из примерно 11 000 военнослужащих, которые Северная Корея передала России, боевые потери составили 4 000 убитыми, ранеными, пропавших без вести или захваченными в плен.

Также сообщается, что из 4000 человек 1000 погибли к середине января. Если информация подтвердится, это будут невосполнимые потери для Северной Кореи.

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Нет информации, где лечат раненых, и когда и в каком количестве их планируют заменить. Но эти цифры указывают на чрезвычайно высокие издержки, которые несет союзник Кремля председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын.

Войска КНДР в Курской области

Северокорейские войска, как сообщается, из "элитного" подразделения "Штурмовой корпус", предположительно, были брошены в бой после сравнительно небольшой подготовки.

"Это едва обученные войска под командованием российских офицеров, которых они не понимают", — объяснил бывший командир танкового полка британской армии полковник Хамиш де Бреттон-Гордон. — Честно говоря, у них нет шансов. Их бросают в мясорубку с небольшой вероятностью выжить. Они — пушечное мясо, и российские офицеры заботятся о них меньше, чем о своих собственных людях".

Напомним, что КНДР готовит к отправке в Россию новую партию солдат, по данным New York Times.

Также сообщалось, что в ССО показали, как отбивали штурм солдат КНДР в Курской области.