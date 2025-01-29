"Серой зоной пока не пахнет": в ВСУ опровергают, что потеряли позиции на Кураховском направлении

Информация о расстоянии в 3 км между флангами "кармана" также не соответствует действительности. По его словам, "все несколько лучше, чем изображено на картах".

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Ситуация на Кураховском направлении в районе населенных пунктов Шевченко и Андреевка не соответствует тому, что заявляют отдельные источники. Сейчас здесь нет "серой" зоны. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Он отметил, что некоторые СМИ сообщали, что линия боевого столкновения подошла вплотную к населенным пунктам Улаклы и Андреевка, но это не соответствует действительности.

"На этом участке противник пытается проскакивать между боевыми порядками наших подразделений для того, чтобы закрепиться как можно дальше, но не сильно то получается. Поэтому можно сказать, что ЛБЗ несколько подальше от Андреевки и Улаклы, ребята до сих пор держат позиции в районе населенного пункта. Шевченко, поэтому "серой", тем более, "красной" зоной там пока и не сильно пахнет", — написал "Алекс".

Он добавил, что информация о расстоянии в 3 км между флангами "кармана" также не соответствует действительности. По его словам, "все несколько лучше, чем изображено на картах".

Что говорят в Генштабе

В утренней сводке Генштаба ВСУ 29 января сообщалось, что на Покровском направлении 88 атак отражено Силами обороны, в частности, в районе Курахово, Шевченко, Ураклы.

"Враг пытался продвинуться неподалеку населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Сухой Яр, Лысовка, Зеленое, Возрождение, Шевченко, Покровск, Сергеевка, Удачное, Надеевка, Успеновка, Нововасильевка, Новоалександровка, Алексеевка, Муравка, Дачное, Богдановка, Курахово и Улаклы", — говорится в сообщении.

Напомним, что один-единственный украинский танк остановил наступление ВС РФ на Покровском направлении, сообщило командование ОСУВ "Хортица". Россияне ехали в бронемашинах, но попали под удар ВСУ.

Также сообщалось, что ВС РФ стремятся создать большой "котел" на 1200 квадратных километров на линии от Покровска до Часового Яра в Донецкой области.