"Идут тяжелые бои": ВС РФ пытаются обойти Покровск с запада, — ОСУВ "Хортица" (видео)

Спикер Виктор Трегубов сообщает, что украинские войска пытаются не дать врагу охватить город Покровск с западной стороны. Кроме того, он опровергает информацию о потере Великой Новоселки.

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Основным направлением наступления РФ на Донбассе остается Покровск: оккупанты пытаются обойти город с запада, чтобы прервать пути снабжения Сил обороны Украины. В Великой Новоселке, а также в городах Торецк и Часов Яр продолжаются уличные бои, рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона "Единые новости".

По словам спикера, Покровское направление остается самым активным, за последнюю неделю там произошла половина всех боестолкновений на фронте. Враг пытается обойти город с запада.

"Это их главная амбиция — именно обойти Покровск с запада. Соответственно там идут тяжелые бои, и украинские войска пытаются остановить их и не дать осуществить такой охват города и не дать прервать логистические пути. Ситуация динамичная", — сказал представитель ОСУВ "Хортица".

Ситуация на фронте вокруг Покровска на карте DeepState по состоянию на 26 января Фото: Скриншот

Бои за Великую Новоселку

В поселке Великая Новоселка, по словам Виктора Трегубова, еще продолжаются бои. Информацию о полном контроле ВС РФ над населенным пунктом он опровергает.

"Там продолжаются бои, украинские войска удерживают позиции в пределах населенного пункта, хотя это скорее ближе к его краю, и поэтому комментировать потерю Великой Новоселки я бы не стал, потому что у нас есть такое правило: мы не комментируем то, что не произошло", — сказал он.

Наступление РФ в Торецке и Часовом Яру

Город Торецк россияне атакуют уже длительное время и успеха пока не имели, рассказал представитель ОСУВ "Хортица". Он отметил, что на этом направлении наблюдаются постоянные ротации вражеского войска, значительная часть города разрушена, но выбить украинские подразделения россиянам до сих пор не удалось.

"Должен ли там быть окончательный рывок, сказать трудно", — сказал Трегубов.

В Часовом Яру продолжаются городские бои, россияне используют трубы канала, чтобы вытеснить украинские войска.

"Комментировать городские бои очень сложно, фактически это бой за каждую улицу. Это постоянные попытки россиян или вытеснить украинские силы, или уничтожить любые позиции, за которые можно держаться. Имеется в виду, те здания, в которых украинцы могли бы держать оборону", — доложил спикер.

Ситуация возле Торецка и Часового Яра по данным DeepState по состоянию на 26 января Фото: Скриншот

Напомним, спикер ОСУВ "Хортица" 27 января сообщал о выходе ВСУ из южной части Великой Новоселки и говорил, что украинские бойцы держат оборону в окрестностях поселка.

Также 27 января Виктор Трегубов рассказывал об изменении тактики ВС РФ под Покровском. Он отмечал, что вместо "штурмов в лоб" враг пытается охватить город по бокам, чтобы заставить ВСУ выйти из него без уличных боев.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 января объявил о назначении на должность руководителя ОСУВ "Хортица" генерал-майора Михаила Драпатого.