Далее — Днепропетровская область: как изменится ситуация на фронте, если враг дожмет Великую Новоселку

Великая Новоселка — укрепрайон на Донбассе, битва за который сейчас продолжается. ВСУ не сдаются, обороняются, однако отходят с целью сохранения личного состава. Фокус выяснил, как может измениться ситуация на фронте, если противнику удастся захватить поселок.

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Украинские военные вышли из южной части Великой Новоселки на Новопавловском направлении Донецкой области, чтобы избежать окружения. По словам представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова, Силы обороны еще удерживают некоторые позиции в окрестностях.

"Любые другие действия [кроме отвода войск] могли бы привести к окружению ВСУ и ненужным потерям среди украинских защитников. Россияне зашли в значительную часть населенного пункта, украинские военные удерживают определенные рубежи, чтобы враг не продвинулся дальше", — сказал Виктор Трегубов.

Битва за Великую Новоселку: особенности поселка и угроза в случае потери

Сооснователь DeepState Роман Погорелый рассказал Фокусу, что Великая Новоселка на момент контроля Силами обороны играла роль опорного пункта. Там украинские подразделения могли держать оборону и сдерживать противника от дальнейшего продвижения.

"К сожалению, поселок фактически взят под контроль, и рубежи обороны Сил обороны сместятся. Великая Новоселка на юге Донбасса была достаточно немалым населенным пунктом по сравнению с окружающими селами, что и давало преимущество для обороны", — сказал Роман Погорелый.

По его мнению, из Великой Новоселки ВС РФ сделают всей опорный пункт и хаб для накопления своих ресурсов для осуществления дальнейших атак.

Военный аналитик Павел Нарожный сообщил Фокусу, что Великая Новоселка — это очень большой укрепрайон, который держался с 2014 года. В частности, было несколько ситуаций, когда от Великой Новоселки украинские бойцы контратаковали врага на подходе.

"Момент в том, что Великая Новоселка стоит между тремя областями — Донецкой, Запорожской и Днепропетровской. Почему это важно? Потому что обычно по границам областей проходят границы ответственности разных бригад. На этих стыках всегда бывают проблемы, враг очень часто туда штурмует", — пояснил военный аналитик.

Он подчеркнул, что потеря Великой Новоселки, укрепрайона, ничего приятного не несет. Важным является и психологический аспект, ведь за поселком расположена Днепропетровская область, территория которой не испытывала войны со времен Второй мировой. Это существенно влияет как на местное население, так и на военных.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев подтвердил, что Великая Новоселка была важным плацдармом, который прикрывал западные районы Донецкой области. Контроль над Великой Новоселкой и соседними населенными пунктами делал невозможным продвижение ВС РФ вглубь украинской территории.

"Сейчас россияне выполнили частично задачу выхода на админграницы Донецкой области, а именно контроль над западными районами этой области. Но говорить о том, что есть какие-то ошибки со стороны Сил обороны Украины нет оснований", — отметил в разговоре с Фокусом Дмитрий Снегирев.

Так Великая Новоселка расположена в низине, крайне невыгодном географическом положении. Также есть естественная водная преграда — река — которая разрезает населенный пункт практически пополам.

Как дальше будут развиваться события на фронте?

Роман Погорелый отметил, что только время покажет дальнейшее развитие событий. В частности, все будет зависеть от ситуации на местности, решений командования Сил обороны и действий противника — какие ресурсы он будет привлекать и не сместит ли фокус, например, на Покровск, перебросив туда свои силы.

"А так ничего не меняется, война и давление врага продолжается, а подразделения Сил обороны пытаются их сдержать и нанести как можно больше потерь, что является ключевым аспектом создания проблем в рядах ВС РФ", — добавил аналитик.

Снегирев убежден, что сейчас нет оснований говорить о возможных дальнейших планах ВС РФ прорыва в Днепропетровскую область. Зато российские подразделения, вероятно, будут переброшены на Покровское или на Краматорское направления.

По словам Нарожного, река Мокрые Ялы, которая протекает в районе Большой Новоселки, может стать следующим рубежом, где будет держаться оборона. Ведь это водная преграда, которую трудно штурмовать.

26 января военнослужащие 110 ОМБр заявили, что ВС РФ не смогут продолжать дальше наступление из Великой Новоселки. В частности, из-за того, что река Мокрые Ялы, которая создавала проблемы для обеспечения украинских подразделений, стала преградой для продвижения противника.

"Войдя в Великую Новоселку враг попал в огненный мешок, где покоя ему не будет, любое движение пресекается снарядами и дронами. Относительно самого города, целых зданий в населенном пункте не осталось", — говорится в сообщении.

Напомним, 26 января бойцы 110 ОМБр отметили, что в Великой Новоселке Донецкой области не было угрозы окружения украинских подразделений. Так все действия военных были направлены на минимизацию собственных потерь и максимального поражения врага.

Ночью 27 января аналитики DeepState сообщили, что российские военные продвинулись в нескольких населенных пунктах Донецкой области. В частности, в Торецке, вблизи Андреевки и Новоелизаветовки.