Бои за Великую Новоселку: ВСУ держают окрестности поселка, — ОСГВ "Хортица" (видео)

Командование уверяет, что ВСУ вышли из южной части Великой Новоселки, но обороняют позиции в ее окрестностях. Минобороны России тем временем отчитались о захвате поселка после активного наступления.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) вышли из южной части поселка Великая Новоселка для избежания окружения российскими войсками. Однако ВСУ еще удерживают некоторые позиции в окрестностях, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Виктор Трегубов в эфире единого телемарафона.

В Великой Новоселке пилоты ударных дронов уничтожили 5 вражеских пушек

"Любые другие действия [кроме отвода войск] могли бы вызвать окружение ВСУ и ненужные потери среди украинских защитников. Россияне зашли в значительную часть населенного пункта, украинские военные удерживают определенные рубежи, чтобы враг не продвинулся далее", — пояснил ситуацию Трегубов.

По его словам, бои в поселке продолжаются и ВСУ уничтожают российских солдат и технику.

"Уточнять, где они, я не могу, потому что это поставит под угрозу операцию. Могу сказать только, что бой там сейчас идет", — пояснил он.

В ОСГВ "Хортица" ранее заявляли, что в Великой Новоселке пилоты ударных дронов уничтожили 5 вражеских пушек, которые наносили удары по поселку. Все они стояли в окрестностях Великой Новоселки.

"Оккупанты целенаправленно и без конкретных целей наносили удары артиллерией по Великой Новоселке. Наши воины решили лишить их этой возможности", — заявило командование.

Минобороны России тем временем отчитывается о захвате поселка в результате активного наступления.

Фокус ранее писал об отступлении военных КНДР, которые поддерживают подразделения россиян в Курской области. Причина такого шага — большие потери из-за неосведомленности об ударах артиллерии и беспилотниками.

Напомним, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов на закрытой встрече в Верховной Раде озвучивал основные опасности для Украины при затягивании войны в 2025 году.