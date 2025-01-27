"Если до лета не будет переговоров": Буданов заявил об угрозах существованию Украины, — СМИ (обновлено)

Глава военной разведки на закрытой встрече в Верховной Раде сделал пессимистический прогноз. Переговоры по завершению войны с Россией надо начать как можно скорее, иначе "запустятся опасные для Украины процессы", заявили собеседники "Украинской правды". Тем временем в Центре противодействия дезинформации предупредили о волне "хайпа" о переговорах, а нардеп "Слуг народа" Олег Дунда заявил о незаконности разглашения слов Буданова.

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на недавней закрытой встрече в Верховной Раде предупредил об опасных для Украины последствиях в случае затягивания войны в 2025 году. Об этом рассказал собеседник "Украинской правды", знакомый с содержанием разговора.

Главы парламента и фракций, по сведениям издания, пригласили на заседание командование Сил обороны Украины, чтобы понять реальное положение дел на войне. Как говорит источник, сначала "много, запутанно, но очень интересно" рассказывали представители Генерального штаба ВСУ.

"Потом были разные доклады еще. Но больше всего запомнился ответ Буданова. Кто-то спросил его, сколько времени у нас еще есть", — рассказывает собеседник.

Глава разведки ответил, что если до лета не будет серьезных переговоров, дальше могут запуститься "очень опасные процессы для существования Украины".

"Все так переглянулись и замолчали. Наверное, надо, чтобы все получилось", — подытожил источник.

Поговорив с представителями власти, издание добавляет, что состояние экономики Украины сейчас, ее отношения с партнерами и динамика на фронте ставят вопрос о запасе прочности страны.

Завершение войны и переговоры — реакция чиновников и политиков

Народный депутат "Слуг народа" Олег Дунда прокомментировал публикацию медиа УП о заявлении Буданова. В эфире телеканала "Киев 24" политик пояснил, что заявление происходило за закрытыми дверями, было секретным, поэтому никто не имел права что-либо разглашать.

"На то и закрытый комитет, чтобы из него не вытекала информация. Тем более, которую вы вырезали из контекста, не понимая при каких условиях это было сказано и для чего. Поэтому комментировать, не понимая, что там происходит, это вообще вмешиваться в вопросы национальной безопасности", — заявил Дунда.

Днем 27 января появилось также заявление главы Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко. Чиновник в Telegram-канале предупредил об обострении ситуации относительно завершения войны и начала мирных переговоров. В связи с этим он ожидает волну "хайпа" в медиа, особенно в западной прессе. По его словам, большинство таких публикаций будет содержать ложные данные. Коваленко призвал украинцев фокусироваться на обороне государства, которому угрожает наступление РФ на Донбассе и в Курской области.

"Эта тема хайповая, иностранные СМИ можно понять, нашим пабликам и медиа важно подходить к этому более благоразумно. Сейчас информация, фигурирующая в медиа разных стран, не соответствует действительности вообще", — подчеркнул он.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее выражал готовность к переговорам относительно большой войны в Украине. По его словам, в связи с этим есть вопросы, которые требуют особого внимания.

Президент США Дональд Трамп недавно призвал Путина закончить боевые действия в Украине. В противном случае Штаты серьезно повысят антироссийские санкции.