Далі — Дніпропетровська область: як зміниться ситуація на фронті, якщо ворог дотисне Велику Новосілку

Велика Новосілка — укріпрайон на Донбасі, битва за який зараз триває. ЗСУ не здаються, обороняються, проте відходять з метою збереження особового складу. Фокус зʼясував, як може змінитися ситуація на фронті, якщо противнику вдасться захопити селище.

Related video

Українські військові вийшли з південної частини Великої Новосілки на Новопавлівському напрямку Донецької області, аби уникнути оточення. За словами речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова, Сили оборони ще утримують деякі позиції на околицях.

"Будь-які інші дії [крім відведення військ] могли б спричинити оточення ЗСУ та непотрібні втрати серед українських захисників. Росіяни зайшли до значної частини населеного пункту, українські військові утримують певні рубежі, щоб ворог не просунувся далі", — сказав Віктор Трегубов.

Битва за Велику Новосілку: особливості селища та загроза в разі втрати

Співзасновник DeepState Роман Погорілий розповів Фокусу, що Велика Новосілка на момент контролю Силами оборони відігравала роль опорного пункту. Там українські підрозділи могли тримати оборону й стримувати противника від подальшого просування.

"На жаль, селище фактично взяте під контроль, і рубежі оборони Сил оборони змістяться. Велика Новосілка на півдні Донбасу була досить немалим населеним пунктом у порівнянні з навколишніми селами, що і давало перевагу для оборони", — сказав Роман Погорілий.

На його думку, з Великої Новосілки ЗС РФ зроблять всій опорний пункт та хаб для накопичення своїх ресурсів для здійснення подальших атак.

Військовий аналітик Павло Нарожний повідомив Фокусу, що Велика Новосілка — це дуже великий укріпрайон, який тримався з 2014 року. Зокрема, було декілька ситуацій, коли від Великої Новосілки українські бійці контратакували ворога на підході.

"Момент у тому, що Велика Новосілка стоїть між трьома областями — Донецькою, Запорізькою і Дніпропетровською. Чому це важливо? Тому що зазвичай по кордонах областей проходять межі відповідальності різних бригад. На цих стиках завжди бувають проблеми, ворог дуже часто туди штурмує", — пояснив військовий аналітик.

Він наголосив, що втрата Великої Новосілки, укріпрайону, нічого приємного не несе. Важливим є й психологічний аспект, адже за селищем розташована Дніпропетровська область, територія якої не зазнавала війни з часів Другої світової. Це суттєво впливає як на місцеве населення, так і на військових.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов підтвердив, що Велика Новосілка була важливим плацдармом, який прикривав західні райони Донецької області. Контроль над Великою Новосілкою та сусідніми населеними пунктами унеможливлював просування ЗС РФ вглиб української території.

"Наразі росіяни виконали частково завдання виходу на адмінкордони Донецької області, а саме контроль над західними районами цієї області. Але говорити про те, що є якісь помилки з боку Сил оборони України немає підстав", — наголосив у розмові з Фокусом Дмитро Снєгирьов.

Так Велика Новосілка розташована в низині, вкрай невигідному географічному становищі. Також є природна водна перешкода — річка — яка розрізає населений пункт практично навпіл.

Як далі розвиватимуться події на фронті?

Роман Погорілий зазначив, що лише час покаже подальший розвиток подій. Зокрема, усе залежатиме від ситуації на місцевості, рішень командування Сил оборони та дій противника — які ресурси він залучатиме і чи не змістить фокус, наприклад, на Покровськ, перекинувши туди свої сили.

"А так нічого не змінюється, війна й тиск ворога триває, а підрозділи Сил оборони намагаються їх стримати й нанести як можна більше втрат, що є ключовим аспектом створення проблем у рядах ЗС РФ", — додав аналітик.

Снєгирьов переконаний, що нині немає підстав говорити про можливі подальші плани ЗС РФ прориву в Дніпропетровську область. Натомість російські підрозділи, ймовірно, будуть перекинути на Покровський або на Краматорський напрямки.

За словами Нарожного, річка Мокрі Яли, яка протікає в районі Великої Новосілки, може стати наступним рубежем, де триматиметься оборона. Адже це водна перешкода, яку важко штурмувати.

26 січня військовослужбовці 110 ОМБр заявили, що ЗС РФ не зможуть продовжувати далі наступ з Великої Новосілки. Зокрема, через те, що річка Мокрі Яли, яка створювала проблеми для забезпечення українських підрозділів, стала перепоною для просування противника.

"Увійшовши у Велику Новосілку ворог потрапив у вогняний мішок, де спокою йому не буде, будь-який рух присікається снарядами та дронами. Щодо самого міста, цілих будівель в населеному пункті не залишилось", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 січня бійці 110 ОМБр зауважили, що у Великій Новосілці Донецької області не було загрози оточення українських підрозділів. Так усі дії військових були направлені на мінімізацію власних втрат і максимального ураження ворога.

Вночі 27 січня аналітики DeepState повідомили, що російські військові просунулися в кількох населених пунктах Донецької області. Зокрема, в Торецьку, поблизу Андріївки й Новоєлизаветівки.