"Кадыровцев" и бывших "вагнеровцев" заметили в боях за Часов Яр: детали

Российские воины прошли интенсивную подготовку и готовы к боям как в городской местности, так и в полях, говорит Андрей Полухин. Они проводят штурмовые действия, используя тактику малых групп, и пытаются прорваться к украинским позициям.

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В Донецкой области в боях за город Часов Яр заметили бойцов российского подразделения "Ахмат". Также с ними бок о бок воюют бывшие "вагнеровцы". Об этом "Суспільному" рассказал представитель 24-й бригады Андрей Полухин.

По его словам, бывшие "вагнеровцы" сейчас воюют в составе "Ахмата". Также они присутствуют в рядах ДШРГ "Русич". Кроме них в боях за Часов Яр участвует 98 воздушно-десантная дивизия ВС РФ.

Военный говорит, что видно, что российские воины прошли интенсивную подготовку и готовы к боям как в городской местности, так и в полях.

"Эти бойцы прошли интенсивную подготовку и готовы действовать как в городской местности, так и на открытых территориях. Речь о 98-й десантной дивизии, которая обучена штурмовать. К тому же, их усиливают другие подразделения. По последним данным, это подразделения "Ахмат", включающие бывших бойцов "ЧВК Вагнер" и добровольческое формирование "Русич", — отметил Полухин.

Он добавил, что ситуация в Часовом Яру сложная, а россияне ежедневно проводят штурмовые действия, используя тактику малых групп ими пытаются прорваться к украинским позициям. Однако оккупанты несут значительные потери.

"На этой неделе удалось взять в плен несколько россиян из 98-й десантной дивизии. Они были очень близко к нашим позициям", — рассказал Полухин.

Он также отметил, что в городе остаются около 200 гражданских, впрочем, они почти не влияют на ведение боевых действий, потому что постоянно находятся в убежищах.

Напомним, что 21 января сообщалось, что ВС РФ полностью уничтожили город Часов Яр в Донецкой области и захватили 2 квартала.

Также сообщалось, что ВС РФ на одном из участков фронта пытались прорвать оборону ВСУ. Штурм не удался, потому что оккупанты встретились с HIMARS.