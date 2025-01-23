Поверили в свой успех и стянули все, что имели: ВСУ с HIMARS испортили планы россиян (видео)

Россияне несколько дней подряд пытались штурмовать этот участок фронта. Бойцы 225 батальона за этим внимательно наблюдали и за эти дни разработали хитрый план по уничтожению врага, а выбрав подходящий момент его реализовали.

Related video

Российские оккупанты на одном из участков фронта спланировали операцию по прорыву обороны ВСУ. Они несколько дней "прощупывали" обстановку, а потом собрались с силами и решили пойти в ва-банк, использовав для этого, все что имели. Штурм не удался, потому что оккупанты встретились с HIMARS. Об этом рассказали в 225 отдельном штурмовом батальоне.

По оккупантам отработали кассетными боеприпасами.

Отмечается, что россияне несколько дней подряд объединялись и пытались штурмовать этот участок фронта. Бойцы 225 батальона за этим внимательно наблюдали и за эти дни разработали хитрый план — операцию, которая предусматривала создание условий для нанесения огневого поражения и зачистки этого сектора от россиян.

"Ключевым моментом стал точный расчет времени каждого этапа действий. Когда враг, поверив в свой "успех", стянул значительные силы в этот квадрат, по ним был нанесен прицельный удар кассетными боеприпасами из HIMARS. Удар уничтожил значительную часть живой силы противника, а наши группы вернулись, чтобы завершить зачистку территории", — сообщили в 225 ОШБ.

Хотя детали этой операции бойцы не раскрыли, они отметили, что она показала, как слаженно могут работать тактика и современное вооружение в руках ВСУ.

Напомним, что 23 января сообщалось, что ВСУ в Часовом Яру "развалили" механизированный штурм российской десантуры. Оккупанты потеряли 4 БМП и живую силу.

Также 23 января сообщалось, что ВСУ оказались почти в окружении в Большой Новоселовке в Донецкой области. Оккупанты контролируют все дороги из населенного пункта.