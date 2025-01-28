Танк Leopard-2 ВСУ в одиночку отразил атаку колонны бронемашин РФ: детали (видео)

Один-единственный украинский танк остановил наступление ВС РФ на Покровском направлении, сообщило командование ОСУВ "Хортица". Россияне ехали в бронемашинах, но попали под удар ВСУ.

Related video

Российское командование посадило десантников в колонну бронемашин и бросило штурмовать населенный пункт на восточном фронте. Чтобы остановить атаку врага, ВСУ поставили танк Leopard 2. Танк нанес серии выстрелов, менял позицию под прикрытием полуразвалившихся домов. В итоге врага остановили, а местность покрыл дым от взорванной российской техники. О деталях боя на Донбассе командование ОСУВ "Хортица" рассказало в Telegram-канале "Хортицкий ветер".

Сообщение ОСУВ "Хортица" появилось в Telegram-канале "Хортицкий ветер" в полдень 28 января. Указывается, что на видео — атака ВС РФ, в которой враг использовал пять бронемашин (ББМ). Российским бронемашинам противостоял один-единственный танк Leopard 2A4, говорится в сообщении. Танк маневрировал и стрелял под разными углами, и в итоге обезвредил всю колонну ВС РФ. Попытка оккупантов захватить населенный пункт была остановлена: уничтожили все пять бронемашин, а также десант, который сидел внутри.

Видео противостояния Leopard 2A4 и бронемашин ВС РФ снято с помощью дрона, который во всех деталях показывает действия обеих сторон. Сначала можно увидеть колонну российской техники, которая движется по сельской дороге вдоль лесополосы. Затем — украинский танк, который "прячется" в засаде. После этого идут кадры ударов, когда выстрел за выстрелом попадает в бронемашины врага. Также заметно, что Leopard 2A4 меняет позицию, чтобы попасть по противнику. Постепенно местность покрывается столбами дыма над уничтоженными целями. В какой-то момент демонстрируют российскую ББМ, которая убегает с поля боя и по которой вдогонку стреляет украинский так.

Командование не уточнило, в какой точке происходил бой. Только указано, что это Покровское направление. Бой вела 33 отдельная механизированная бригада.

Бои на Донбассе — детали

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 28 января указано, что на Покровском направлении состоялось 58 атак ВС РФ. Россияне атаковали украинские позиции рядом с 19 населенными пунктами на отрезке фронта длиной, ориентировочно, около 80 км.

Отметим, 27 января представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов рассказал о ситуации под Покровском. По словам Трегубова, россияне пытаются обойти населенный пункт с запада. Если россияне реализуют этот план, то усложнится снабжение подразделений ВСУ, которые держат Часов Яр, Торецк, а также воюют возле Великой Новоселки, сказал он.

Напоминаем, 28 января военный эксперт Иван Ступак предупредил о "котле" площадью 1 200 кв. км, который могут образовать российские войска на Донбассе. Между тем накануне, 27 января, народный депутат рассказал, что сделано для строительства фортификационных сооружений в Днепропетровской области.