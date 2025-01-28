Танк Leopard-2 ЗСУ в одиночку відбив атаку колони бронемашин РФ: деталі (відео)

Один-єдиний українській танк зупинив наступ ЗС РФ на Покровському напрямку, повідомило командування ОСУВ "Хортиця". Росіяни їхали у бронемашинах, але потрапили під удар ЗСУ.

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Російське командування посадило десантників у колону бронемашин та кинуло штурмувати населений пункт на східному фронті. Щоб зупинити атаку ворога, ЗСУ поставили танк Leopard 2. Танк завдав серії пострілів, змінював позицію під прикриттям напіврозвалених хат. В підсумку ворога зупинили, а місцевість вкрив дим від підірваної російської техніки. Про деталі бою на Донбасі командування ОСУВ "Хортиця" розповіло у Telegram-каналі "Хортицький вітер".

Допис ОСУВ "Хортиця" з'явився у Telegram-каналі "Хортицький вітер" опівдні 28 січня. Вказується, що на відео — атака ЗС РФ, у якій ворог використав п'ять бронемашин (ББМ). Російським бронемашинам протистояв один-єдиний танк Leopard 2A4, ідеться у повідомленні. Танк маневрував і стріляв під різними кутами, і в підсумку знешкодив всю колону ЗС РФ. Спробу окупантів захопити населений пункт зупинили: знищили усі п'ять бронемашин, а також десант, який сидів всередині.

Відео протистояння Leopard 2A4 та бронемашин ЗС РФ зняте за допомогою дрона, який в усіх деталях показує дії обох сторін. Спершу можна побачити колону російської техніки, яка рухається сільською дорогою вздовж лісосмуги. Потім — український танк, який "ховається" в засідці. Після цього ідуть кадри ударів, коли постріл за пострілом влучає у бронемашини ворога. Також помітно, що Leopard 2A4 змінює позицію, щоб поцілити по противнику. Поступово місцевість вкривається стовпами диму над знищеними цілями. У якийсь момент демонструють російську ББМ, яка тікає з поля бою і по якій навздогін стріляє український так.

Командування не уточнило, у якій точці відбувався бій. Лише вказано, що це Покровський напрямок. Бій вела 33 окрема механізована бригада.

Бої на Донбасі — деталі

У звіті Генштабу ЗСУ станом на 16:00 28 січня вказано, що на Покровському напрямку відбулось 58 атак ЗС РФ. Росіяни атакували українські позиції поруч з 19 населеними пунктами на відтинку фронту довжиною, орієнтовно, близько 80 км.

Зазначимо, 27 січня представник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів про ситуацію під Покровськом. Зі слів Трегубова, росіяни намагаються обійти населений пункт з заходу. Якщо росіяни реалізують цей план, то ускладниться постачання підрозділів ЗСУ, які тримають Часів Яр, Торецьк, а такою воюють біля Великої Новосілки, сказав він.

Нагадуємо, 28 січня військовий експерт Іван Ступак попередив про "котел" площею 1 200 кв. км, який можуть утворити російські війська на Донбасі. Тим часом напередодні, 27 січня, народний депутат розповів, що зроблено для будівництва фортифікаційних споруд у Дніпропетровській області.