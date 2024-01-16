ЗС РФ спробували штурмувати позиції ЗСУ в районі Діброви і зазнали втрат (відео)

Бійці з 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ успішно протистояли спробам штурму ЗС РФ.

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На одному з напрямків фронту російські військові знову зробили спробу захоплення позицій ЗСУ. Але українські захисники успішно протистояли ворожим штурмовикам, чинячи їм сильний опір. Відео показали в моніторинговому Telegram-каналі DeepState.

Штурму ЗС РФ протистояли бійці з 63-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України.

"Бійці 63-ї бригади поділилися кадрами штурму під**ів у районі населеного пункту Діброва. Штурм відбувся вчора (15 січня. — Ред.), звісно, успіху противник у ньому не мав. Палаюча БМП цьому доказ", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що DeepState не вказали, який населений пункт під назвою Діброва згадується. Імовірно, мається на увазі місто в Луганській області, адже саме воно розташоване на лінії фронту.

Діброва на карті Фото: deepstatemap.live

Загарбники не змінили своєї тактики, незважаючи на втрати, яких вони зазнали напередодні.

"Сьогодні спроби штурму тривають, московити намагаються протиснутися в цьому районі, сконцентрувавши свої сили, але щоразу отримують по зубах і відкочуються", — констатували в DeepState.

Нагадаємо, що, за інформацією OSINT-аналітика Якуба Яновського, який відстежує втрати російських військ і Сил оборони України на основі візуальних доказів, підтверджено втрати 100 танків Т-90. Найбільше російське окупаційне угруповання втратило танки Т-90М "Прорив". Йдеться про новітню російську модифікацію. Ба більше, ЗСУ вдалося захопити понад 10 різних версій машин.

29 грудня аналітики писали, що ЗС РФ отримали Т-90 і Т-72 нових модифікацій із засобом від дронів.