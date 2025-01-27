Чи є захист у Дніпра: нардеп пояснив, чому в Україні будували фортифікації поганої якості (відео)

Місцеві громади, наближені до лінії фронту, не впорались з будівництвом лінії оборони, визнав нардеп Михайло Цимбалюк. Політик пояснив, чому ситуація з фортифікаціями покращиться.

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Фортифікації в Україні протягом останніх трьох місяців будує спеціалізована установа Міноборони, якою керує справжній генерал. Крім того, це питання впорядкувала спеціальна комісія Верховної Ради. Тим часом раніше з фортифікаціями було не все гаразд через відсутність централізованого управління. Про ситуацію з оборонними спорудами народний депутат "Батьківщини" Михайло Цимбалюк розповів в ефірі телеканалу "Київ 24".

Цимбалюк розповів про роботу тимчасово слідчої комісії, яка з'ясовувала ситуацію з фортифікаціями в Дніпропетровській області. Причина, через яку виникла тривога щодо лінії оборони — наступ РФ на Покровськ та наближення росіян до адміністративних меж Донецької області. Політик пояснив, чому раніше були проблеми з будівництвом лінії оборони і чому тепер їх не буде. Однією з причин є те, що цією справою займались окремі територіальні громади, які наймали комерційних підрядників. При цьому не було централізованого керівництва, зауважив нардеп. Друга причина — велике "плече" логістики, коли матеріали везли з протилежного кінця України, наприклад, зі Львова. Крім того, до робіт залучали цивільних працівників, які гинули під ударами РФ: наприклад, під Харковом таких випадків було 20, сказав він. Також знищено 50 од. техніки, за які підрядники так і не отримали компенсацію від держави.

"Територіальні громади, куди наступав ворог, задіювали транспорт, цивільний, всі все будували, не маючи, вірніше, не завжди маючи уяву, які мають бути ці фортифікації, і траплялися курйози, що було неприпустимо — так будувати фортифікації", — наголосив Цимбалюк.

Зі слів нардепа, ситуація покращиться, оскільки нею буде займатись єдина установа — Державна спеціальна служба транспорту. На чолі установи — професійний військовий, генерал, зауважив Цимбалюк, наголосивши, що тепер все буде гаразд.

"Вже місяців три назад проєктує, будує, обслуговує і здає в експлуатацію одна державна структура. Це державна спеціальна служба транспорту, яку очолює бойовий генерал з бойовим досвідом", — сказав політик.

Державна спеціальна служба транспорту — воєнізоване відомство у складі Міноборони, яке перейшло у підпорядкування міністерства з 2017 року. Основні завдання — будівництво загороджень на шляхах, відбудова після катастроф та інші оборонні завдання. З квітня 2024 року цю інституцію очолив генерал Олександр Яковець, який раніше керував Силами підтримки ЗСУ.

Проблеми з фортифікаціями — деталі

Зазначимо, у жовтні 2024 року доброволець 24 ОШБ "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов написав у Telegram-каналі, що між містами Покровськ (Донецька область) та Павлоград (Дніпропетровська область) відсутні фортифікації. Зі слів військового, він подекуди бачив недобудовані споруди — окопи з кількох дощок і більш нічого. При цьому важливо захистити регіон, в якому багато відкритого простору і ворогу буде легко рухатись. Після цього з'явився коментар голови Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, який заявив, що хвилюватись не потрібно і все добудують вчасно.

Тим часом 10 грудня з'явилась статті видання Financial Times, у якій писали про крадіжку 20 млрд грн на будівництві фортифікацій в Україні.

Нагадуємо, 24 січня військовий експерт описав ситуацію в Покровську і припустив, яким може бути план ЗС РФ для подальшого просування у бік Дніпра.