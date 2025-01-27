Есть ли защита у Днепра: нардеп объяснил, почему в Украине строили некачественные фортификации (видео)

Местные общины, приближенные к линии фронта, не справились со строительством линии обороны, признал нардеп Михаил Цимбалюк. Политик объяснил, почему ситуация с фортификациями улучшится.

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Фортификации в Украине в течение последних трех месяцев строит специализированное учреждение Минобороны, которым руководит настоящий генерал. Кроме того, этот вопрос упорядочила специальная комиссия Верховной Рады. Между тем раньше с фортификациями было не все в порядке из-за отсутствия централизованного управления. О ситуации с оборонительными сооружениями народный депутат "Батькивщины" Михаил Цимбалюк рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Цимбалюк рассказал о работе временно следственной комиссии, которая выясняла ситуацию с фортификациями в Днепропетровской области. Причина, из-за которой возникла тревога относительно линии обороны — наступление РФ на Покровск и приближение россиян к административным границам Донецкой области. Политик объяснил, почему раньше были проблемы со строительством линии обороны и почему теперь их не будет. Одной из причин является то, что этим делом почти три года занимались отдельные территориальные общины, которые нанимали коммерческих подрядчиков. При этом не было централизованного руководства, отметил нардеп. Вторая причина — большое "плечо" логистики, когда материалы везли с противоположного конца Украины, например, из Львова. Кроме того, к работам привлекали гражданских работников, которые погибали под ударами РФ: например, под Харьковом таких случаев было 20, сказал он. Также уничтожено 50 ед. техники, за которые подрядчики так и не получили компенсацию от государства.

"Территориальные общины, куда наступал враг, задействовали транспорт, гражданский, все строили, не имея, вернее, не всегда имея представление, какие должны быть эти фортификации, и случались курьезы, что было недопустимо — так строить фортификации", — подчеркнул Цимбалюк.

По словам нардепа, ситуация улучшится, поскольку ею будет заниматься единое учреждение — Государственная специальная служба транспорта. Во главе учреждения — профессиональный военный, генерал, отметил Цимбалюк, подчеркнув, что теперь все будет хорошо.

"Уже месяца три назад проектирует, строит, обслуживает и сдает в эксплуатацию одна государственная структура. Это государственная специальная служба транспорта, которую возглавляет боевой генерал с боевым опытом", — сказал политик.

Государственная специальная служба транспорта — военизированное ведомство в составе Минобороны, которое перешло в подчинение министерства с 2017 года. Основные задачи — строительство заграждений на дорогах, восстановление после катастроф и другие оборонные задачи. С апреля 2024 года эту институцию возглавил генерал Александр Яковец, который ранее руководил Силами поддержки ВСУ.

Проблемы с фортификациями — детали

Отметим, в октябре 2024 года доброволец 24 ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов написал в Telegram-канале, что между городами Покровск (Донецкая область) и Павлоград (Днепропетровская область) отсутствуют фортификации. По словам военного, он кое-где видел недостроенные сооружения — окопы из нескольких досок и больше ничего. При этом важно защитить регион, в котором много открытого пространства и врагу будет легко двигаться. После этого появился комментарий председателя Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, который заявил, что волноваться не нужно и все достроят вовремя.

Между тем 10 декабря появилась статья издания Financial Times, в которой писали о краже 20 млрд грн на строительстве фортификаций в Украине.

Напоминаем, 24 января военный эксперт описал ситуацию в Покровске и предположил, каким может быть план ВС РФ для дальнейшего продвижения в сторону Днепра.