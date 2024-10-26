В ВСУ заявили об отсутствии обороны от Покровска до Павлограда: власти призывают не паниковать

Военнослужащий Станислав Бунятов уверяет, что даже если какие-то фортификационные сооружения есть на этом направлении — они стоят недостроенными уже несколько месяцев.

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Ничего не обустроено, фортификаций в Днепропетровской области нет, об этом на своем Telegram-канале "Говорят Снайпер" заявил Станислав "Осман" Бунятов, доброволец 24 ОШБ "Айдар". Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук накануне призвал не поддаваться панике и заявил, что построение фортификаций — это закрытая информация.

Слухи о том, что Днепропетровская область не готова к возможному наступлению российской армии, начали распространяться в соцсетях.

25 октября председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что "всем нужно успокоиться".

"Вы думаете, что военные должны выйти с картой и показать широкой общественности, где и какие укрепления они построили? Это закрытая информация, в стране война. Фортификации вокруг Днепропетровской области строятся, этот процесс начался не вчера. И это зона ответственности Министерства обороны, военных во взаимодействии с ОВА. А вот разгон паники нам сейчас точно не поможет", — заявил Лукашук.

На его пост ответил Станислав "Осман" Бунятов, который заявил, что никаких фортификаций нет, и ситуацию должен взять под контроль кто-то выше власти области.

"По дороге от Павлограда до Покровска фортификаций нет. А если есть немного подальше, то они стоят недостроенные уже несколько месяцев. Балки, доски — это все стоит недостроенное. Окопы не обустроены. Ничего не делается", — заявил Бунятов.

Он добавил, что успокаивающие слова действуют на жителей Днепра и области, но не действуют на врага. И призвал отправить на Днепропетровщину комиссию.

Напомним, о необходимости готовить области Украины к обороне заранее говорил Максим Жорин, майор ВСУ. Особое внимание он призвал уделить именно Днепропетровщине: "учитывая ситуацию с Селидово, Покровском — Днепропетровщину надо готовить уже. И контролировать этот процесс", — написал Жорин, заявив, что с практикой в спешке готовить оборону следует покончить.

"Мы не должны постоянно двигаться от города к городу, параллельно с этим наскоро готовя эти города к обороне. Все это нужно планировать, и строить прочную линию обороны заблаговременно. А не ждать пока линия фронта додвинется до очередного населенного пункта", — отметил он.