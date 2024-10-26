В ЗСУ заявили про відсутність оборони від Покровська до Павлограда: влада закликає не панікувати

Військовослужбовець Станіслав Бунятов запевняє, що навіть якщо якісь фортифікаційні споруди є на цьому напрямку — вони стоять недобудованими вже кілька місяців.

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Нічого не облаштовано, фортифікацій у Дніпропетровській області немає, про це на своєму Telegram-каналі "Говорять Снайпер" заявив Станіслав "Осман" Бунятов, доброволець 24 ОШБ "Айдар". Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук напередодні закликав не піддаватися паніці і заявив, що побудова фортифікацій – це закрита інформація.

Чутки про те, що Дніпропетровська область не готова до можливого наступу російської армії, почали ширитись соцмережами.

25 жовтня голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що "всім потрібно заспокоїтись".

"Ви думаєте, що військові повинні вийти з картою і показати на широкий загал, де і які укріплення вони побудували? Це закрита інформація, в країні війна. Фортифікації навколо Дніпропетровської області будуються, цей процес розпочався не вчора. І це зона відповідальності Міністерства оборони, військових у взаємодії з ОВА. А от розгін паніки нам зараз точно не допоможе", — заявив Лукашук.

На його пост відповів Станіслав "Осман" Бунятов, який заявив, що ніяких фортифікацій немає, і ситуацію має взяти під контроль хтось вищий за владу області.

"По дорозі від Павлограду до Покровська фортифікацій немає. А якщо є трохи подалі, то вони стоять недобудовані вже кілька місяців. Балки, дошки – це все стоїть недобудоване. Окопи не облаштовані. Нічого не робиться", — заявив Бунятов.

Він додав, що заспокійливі слова діють на мешканців Дніпра та області, але не діють на ворога. І закликав відправити на Дніпропетровщину комісію.

Нагадаємо, про необхідність готувати області України до оборони заздалегідь говорив Максим Жорін, майор ЗСУ. Особливу увагу він закликав приділити саме Дніпропетровщині: "враховуючи ситуацію із Селидовим, Покровськом — Дніпропетровщину треба готувати вже. І контролювати цей процес", — написав Жорін, заявивши, що із практикою поспіхом готувати оборону слід покінчити.

"Ми не маємо постійно рухатись від міста до міста, паралельно з цим нашвидкуруч готуючи ці міста до оборони. Все це потрібно планувати, та будувати міцну лінію оборони завчасно. А не чекати поки лінія фронту дорухається до чергового населеного пункту", — зауважив він.