Бої за Селидове і Покровськ: треба готувати Дніпропетровську область до оборони, — Жорін

Заступник командира 3 ОШбр Максим Жорін заявив, що готувати лінії оборони потрібно заздалегідь, а не постійно рухатися від міста до міста.

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Дніпропетровську область потрібно заздалегідь підготувати до оборони, враховуючи ситуацію в Селидовому і Покровську. Про це у себе в Telegram написав заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

За його словами, не можна чекати, поки лінія фронту дійде до чергового населеного пункту.

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"Ми не повинні постійно рухатися від міста до міста, паралельно з цим нашвидкуруч готуючи ці міста до оборони. Усе це потрібно планувати, і будувати міцну лінію оборони завчасно. А не чекати поки лінія фронту дійде до чергового населеного пункту", — написав Жорін.

Він зазначив, що з огляду на ситуацію із Селидовим і Покровськом, то Дніпропетровську область потрібно готувати вже зараз до оборони, причому необхідно контролювати цей процес.

Ситуація на Покровському напрямку: що відомо

Раніше Фокус писав, що важкі бої в Селидовому тривають, ЗСУ намагаються стабілізувати ситуацію. Російські війська тиснуть на ЗСУ з півночі, півдня і сходу. Останнім часом йде натиск у бік багатоповерхівок зі східної частини, зазначив співзасновник проєкту Роман Погорілий.

Росіяни намагаються займати забудови далі східних околиць Селидового, активні штурми йдуть із північно-східних околиць. Сили оборони тримають оборону, намагаючись вибивати групи піхоти ворога, розповідає Фокусу речник Національної гвардії Руслан Музичук.

Також За даними Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 55 штурмових і наступальних дій ворога. Основний удар ЗС РФ спрямовано в районі Селидового.