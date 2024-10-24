Самотужки відбив атаку: боєць 425-го ОШБ "Скала" ліквідував групу ЗС РФ під Покровськом (відео)

Український штурмовик самостійно розправився з трьома росіянами, ще двох уразив FPV-дрон.

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Боєць 425-го окремого штурмового батальйону "Скала", що входить до складу Оперативного командування "Схід", відбив атаку ворожих штурмовиків, які намагалися захопити українську позицію у будівлі на Покровському напрямку. Відео бою показала у Telegram пресслужба батальйону.

Троє противників збиралися зайти до будівлі, де перебував український військовий. Наш боєць зустрів їх автоматною чергою. Поранив одного — він відповз убік, другий за ним. Третього окупанта воїн ЗСУ ліквідував ще однією чергою і підійшов, щоб зробити контрольний постріл.

По ще двох російських військових, які стояли неподалік, бійці батальйону завдали удару FPV-дроном.

Двох російських штурмовиків, які відступили та намагалися укритися під прибудовою, український боєць остаточно ліквідував, кинувши в них дві ручні гранати.

"І це вже страйк. "Трьохсоті" повзуть назад, позиція втримана, накат відбито, а окупантів вбито", — прокоментували в пресслужбі 425-го ОШБ "Скала".

Боєць 425-го ОШБ "Скала" відбив вороший штурм

22 жовтня Фокус писав про те, що ворожий наступ на Покровськ розпався на кілька завдань. Військовий аналітик Костянтин Машовець зазначив, що росіяни загрузли в проблемах під Кураховим, Селидовим, Торецьком.

Раніше, 15 жовтня, військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів Фокусу, як складається ситуація біля Покровська та чи може противник взяти місто в котел. Експерт зазначив, що росіянам не вдалося окупувати місто по фронту, тому вони можуть вдаватися до повільного оточення з півдня та півночі.