Самостоятельно отразил атаку: боец 425-го ОШБ "Скала" ликвидировал группу ВС РФ под Покровском (видео)

Украинский штурмовик самостоятельно расправился с тремя россиянами, еще двоих поразил FPV-дрон.

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Боец 425-го отдельного штурмового батальона "Скала", входящего в состав Оперативного командования "Восток", отразил атаку вражеских штурмовиков, которые пытались захватить украинскую позицию в здании на Покровском направлении. Видео боя показала в Telegram пресс-служба батальона.

Трое противников собирались зайти в здание, где находился украинский военный. Наш боец встретил их автоматной очередью. Ранил одного — он отполз в сторону, второй за ним. Третьего оккупанта воин ВСУ ликвидировал еще одной очередью и подошел, чтобы сделать контрольный выстрел.

По еще двум российским военным, которые стояли неподалеку, бойцы батальона нанесли удар FPV-дроном.

Двух российских штурмовиков, которые отступили и пытались укрыться под пристройкой, украинский боец окончательно ликвидировал, бросив в них две ручные гранаты.

"И это уже страйк. "Трехсотые" ползут назад, позиция удержана, накат отбит, а оккупанты убиты", — прокомментировали в пресс-службе 425-го ОШБ "Скала".

Боец 425-го ОШБ "Скала" отразил вражеский штурм

22 октября Фокус писал о том, что вражеское наступление на Покровск распалось на несколько задач. Военный аналитик Константин Машовец отметил, что россияне погрязли в проблемах под Курахово, Селидово, Торецком.

Ранее, 15 октября, военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал Фокусу, как складывается ситуация возле Покровска и может ли противник взять город в котел. Эксперт отметил, что россиянам не удалось оккупировать город по фронту, поэтому они могут прибегать к медленному окружению с юга и севера.