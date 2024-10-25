Піхота нападає на флангах. Війська РФ просуваються до Селидового, чи загрожує ЗСУ оточення

Російські війська стрімко просуваються в житлових районах малими групами, майже без бронетехніки. Західні експерти вважають, що ЗСУ скоро вийдуть із міста під загрозою оточення. Проте бої за Селидове максимально виснажать ворога й ускладнять подальший напад на Покровськ.

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Українські військові говорять про критичне становище Селидового, місто розташоване за 20 кілометрів від Покровська Донецької області. Армія Росії прорвалася у Вишневе, тил угруповання ЗСУ обороняється. Спостерігається велика кількість російських військ і водночас мала кількість військових ЗСУ, зауважує командир відділення 24-ї ОШБр "Айдар" ЗСУ Станіслав Бунятов.

Останнім часом бойові дії ведуться в житловій забудові — як у приватному секторі, так і в багатоповерхівках. Окупанти намагаються діяти малими штурмовими групами, майже без бронетехніки.

"Це нагадує зграю мишей, що біжать до зерна, та одного кота, який не розуміє, що йому робити", — пише він у Telegram.

Російські військкори зазначають, що прорив у Вишневому відріже постачання і зручний шлях до відходу українських підрозділів із Селидового. Від Вишневого залишається трохи більше двох кілометрів до траси Е50, що з'єднує Селидове з Покровськом. Ситуація стрімко наближається до "краху оборони міста" через фланговий наступ окупантів.

Західні військові експерти вважають, що найближчим часом ЗСУ вимушено покинуть Селидове через загрозу оточення.

"Російський наступ у Селидовому, територіальні завоювання на південь і північ від міста незабаром можуть призвести до того, що українські війська будуть змушені відступити з цього району, щоб не опинитися в котлі", — йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Піхотні штурми на флангах: як війська РФ просуваються в Селидове

Важкі бої в Селидовому тривають, ЗСУ намагаються стабілізувати ситуацію. Карта команди аналітиків DeepState не відображає реальності через заходи безпеки для українських військових, заявив співзасновник проєкту Роман Погорілий.

Російські війська тиснуть на ЗСУ з півночі, півдня та сходу. Останнім часом триває натиск у бік багатоповерхівок зі східної частини, коротко зазначив він.

Тільки за 24 жовтня противник 16 разів атакував Селидове

Росіяни намагаються займати забудови далі від східних околиць Селидового, активні штурми йдуть із північно-східних околиць. Сили оборони тримають захист, намагаючись вибивати групи піхоти ворога, розповідає Фокусу речник Національної гвардії Руслан Музичук.

Лише за минулу добу противник 16 разів атакував місто, зокрема з району населеного пункту Михайлівка, а також на південних флангах. Застосовуючи велику кількість піхоти, ЗС РФ намагаються розширити сіру зону і збільшувати ділянки вогневого контролю на захід від Селидового.

"Що ж до активності в міських забудовах, групи піхоти роблять спроби закріплюватися, встановлювати спостережні та вогневі позиції. Ворог активно працює над Селидовим авіацією. Околиці міста регулярно піддаються артилерійським обстрілам, там постійно знищують житлову забудову в приватному секторі", — каже військовий.

Відбиваючи атаки противника, Нацгвардійці знищили одну одиницю бронетехніки, один багі та три автомобілі.

Однак насправді Селидове оточене з трьох боків, що загрожує падінням міста за аналогією з Вугледаром та іншими населеними пунктами на Донбасі. Практично щохвилини росіяни заявляють про взяття міста, але станом на вечір 25 жовтня це не так, каже Фокусу військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Потрібно визнати просування окупантів: фактично в південній і північній частині Селидового взято під контроль приватний сектор. Головними вулицями Береговою, Центральною та Шевченка вони просочуються до багатоповерхівок, на півночі — рухаються вулицею Михайлівською та вздовж Солоної для виходу на рубіж мікрорайону Сонячний", — пояснює експерт.

Можна сказати, що найінтенсивніші бої були на вулиці Нагірній за спроб росіян вийти до житлових будинків, щоб перетворити їх на вогневі точки. Оглядач говорить про високе піхотне насичення підрозділів у Селидовому: нещодавно група ЗС РФ "Центр" поповнила війська для нових штурмів.

"Саме на прикладі Селидового ми бачимо, як діятимуть окупаційні угруповання з початку 2025 року. Зараз завдання міста — максимально виснажити армію РФ, щоб під час просування на Покровськ вони зазнали величезних втрат", — підсумував Коваленко.

Британська розвідка констатує продовження боїв у центрі Селидового. Від початку жовтня темпи просування окупантів до Покровська значно сповільнилися, їхні сили залишаються приблизно за 7 кілометрів від міста. Розвідники припускають, що агресор використовуватиме трасу E50 як запасний шлях для просування до Покровська після взяття Селидового.

Нагадаємо, у Нацгвардії нещодавно розповіли про можливі нові тактики військ РФ у зв'язку з приходом холодів. Мотоцикли та автомобілі не проїдуть розмитими дорогами.

Активні бойові зіткнення тривають і в місті Часів Яр. Російським окупантам не вдається перейти і закріпитися далі від мікрорайону Канал.